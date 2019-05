El elogio de Gabriel Rufián a un periodista de COPE

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián lleva tatuado en el corazón el escudo del RCD Espanyol. Rufián no pierde ocasión de hacer público su sentimiento 'perico' y ayer disfrutó mucho con la goleada de su equipo al Atlético de Madrid.

Pero además de disfrutar del buen partido de su Espanyol, Rufián disfrutó también de la narración de Rubén Martín en el Tiempo de Juego de COPE. Así lo dejó claro en un mensaje en su cuenta de twitter en el que mostraba su admiración por nuestro compañero.

Del #EspanyolAtleti me quedo con el resultado, con el juego, con la calidad de @adripedrosa_ y con la narración de @rubenmartinweb — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 4 de mayo de 2019

Rubén Martín ha respondido a las palabras de Rufián con agradecimiento y humor.

Vaya tardecita se ha quedado, pericooo!!������ — �� Ruben Martin (@rubenmartinweb) 4 de mayo de 2019

El fútbol y, especialmente el Espanyol es uno de los temas de conversación favoritos de Rufián en twitter, como en esta foto que compartió con su ídolo futbolístico, Raúl Tamudo, y el presidente de su partido Oriol Junqueras.

La ilusión que me hace esta foto no cabe en 140 caracteres. TamuDios. #rcde pic.twitter.com/SbFw4prrd9 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de marzo de 2017

Además de aficionado del Espanyol, Rufián es también fan de la Selección española, como él mismo confesó en El Partidazo de COPE: “¿Que si yo me siento español? Pues sí, igual que me siento catalán y que me siento europeo, igual que me siento de cualquier lugar. Yo estoy a favor del derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo, es inherente a mi ideología de izquierdas", indicó Rufian. Atónito, Juanma Castaño, le soltó un “me has dejado flipado, y es que la frase 'yo me siento español' en boca de Rufián...".