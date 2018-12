El día que Rufián pasó por COPE para defender España y dejó alucinado a todos

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' allá por noviembre de 2016. Por entonces, no había estallado el 'procés' pero sí eran usuales sus “chascarrillos” en la Cámara Baja.

Sentado junto a Juanma Castaño y ante la sorpresa de todos, Rufián se confesó como hincha de la Selección. “Es un mito eso de que, si eres republicano, estás en contra de la selección española”, aseguró.

Pocos se imaginaban a Gabriel Rufián celebrando el gol de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica de 2010. “Me mola cómo juega y, de hecho, creo que eres un poco idiota si no te gusta cómo juega Iniesta”, reconoció.

“¿Que si yo me siento español? Pues sí, igual que me siento catalán y que me siento europeo, igual que me siento de cualquier lugar. Yo estoy a favor del derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo, es inherente a mi ideología de izquierdas", indicó Rufian. Atónito Juanma Castaño, le soltó un “me has dejado flipado, y es que la frase 'yo me siento español' en boca de Rufian...".

Después de admitir que era un hincha más de los que eran jugadores de Lopetegui, ex entrenador del Real Madrid, se lanzó con un grito aún más inesperado. Juanma Castaño le pidió que gritase un “Vamos España” y, aunque no se atrevió con tanto, sí dejó caer un “¡Vamos Selección!”.

Las redes no tardaron en hacerse eco de sus palabras y, mientras para algunos su discurso es coherente, otros consideran incompatible querer romper España y después animar a su equipo de fútbol. Sus declaraciones causaron un gran impacto llegando a ser TT en twitter el hashtag #PartidazoRufián.

