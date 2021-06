Dudas con 'Mask Singer': la letra pequeña que hay detrás de su desaparición los lunes de Antena 3

En esta última semana se ha anunciado uno de los movimientos más importantes de la temporada televisiva: el movimiento de las galas de la segunda edición de 'Mask Singer', que pasarán de emitirse los lunes a los miércoles.

En este sentido, Atresmedia ha querido justificar este movimiento al inminente arranque de la Eurocopa de Fútbol, competición deportiva que durará un mes completo. "Con motivo del inicio de la Eurocopa, Mask Singer salta a la noche del miércoles", explicaba Atresmedia a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Pero este anuncio ha chirriado a muchos seguidores y expertos en televisión, ya que considera que existen otras aristas importantes que pueden estar detrás de este anuncio.









El primero que los partidos de la Eurocopa no se emiten en el mismo canal que el programa presentado por Arturo Valls, ya que los derechos de la competición deportiva los tiene Mediaset. Además, si atendemos al horario de comienzo de las dos primeras galas, las galas no comienzan antes de la 11 de la noche, hora en la que ya no debería haber ningún partido de la Eurocopa en juego.

En este sentido, una de las principales sospechas en relación con el motivo por el que Atresmedia habría tomado esta decisión es que el formato no está compitiendo de forma directa con 'Supervivientes: última hora', el reality de Telecinco que sigue liderando las noches en nuestra televisión. Es por ello que Antena 3 habría decidido mover 'Mask Singer' a las noches de los miércoles.

El cambio de planes con 'Mask Singer'

El movimiento se produce después de que se pusiese punto y final a la primera parte de la docu-serie de Rocío Carrasco, por lo que Atresmedia ha visto en este escenario una oportunidad única para consolidar un formato que está lejos de los datos registrados en su primera edición. Por ahora Telecinco no ha querido enseñar sus cartas respecto a qué prepara para competir con 'Mask Singer' el próximo miércoles.

La realidad es que 'Mask Singer' está todavía lejos de los datos cosechados en su primera edición, que provocó una auténtica revolución en todos los espectadores de nuestro país cosechando una media de 23,6% de cuota de pantalla y casi tres millones de espectadores. En su última gala solo consiguió un 15,5% y menos de dos millones de espectadores.

El próximo MIÉRCOLES a las 22:45h, tenemos una nueva gala de @MaskSingerA3 : "¡Prepárate para lo que viene!" ?? ?? https://t.co/zLE294sDu1pic.twitter.com/PIFz23zwJ1 — antena 3 (@antena3com) June 4, 2021

A este dato se tiene que unir la posibilidad de ver por adelantado el programa en Atresplayer. Es decir, poder conocer la identidad de las máscaras mucho antes que los espectadores de la televisión tradicional. Con este nuevo cambio, el programa toma una importante decisión en menos de dos semanas, después de retrasar siete días el estreno de la primera gala para emitir un especial para presentar a los espectadores las máscaras que estarán presentes en la edición de este año.