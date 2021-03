El doctor Carballo pone patas arriba Telemadrid para mandar un mensaje directo a Díaz Ayuso: "Le viene encima"

El célebre médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, ha puesto este lunes patas arriba Telemadrid cuando ha querido hacer una reflexión sobre las medidas a adoptar de cara a Semana Santa en la Comunidad de Madrid.

Ha sido en este momento de la entrevista cuando el especialista le ha mandado un mensaje muy directo aIsabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, que en los últimos días está en boca de todos por la entrevista que este miércoles va a dar a María Teresa Campos en el nuevo programa de Telecinco.

Las medidas adoptadas para Semana Santa

Este contexto se produce días después de que laComisión de Salud Pública haya acordado proponer de cara a la Semana Santa que las comunidades autónomas se cierren perimetralmente y fijen el toque de queda de 22.00 a 6:00 horas, además, que limiten las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro personas.

Un acuerdo que este miércoles tiene que recibir el visto bueno de la Comisión Interterritorial de Salud y que no cuenta con el apoyo de la presidenta regional, quien aboga por mantener abiertos los territorios, ya que la incidencia acumulada ha bajado en las últimas semanas.

"El consenso no es imponer. Yo creo que lo que hemos decidido en Madrid hasta aquí ha funcionado bien, evidentemente sigue el virus, y tendremos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias necesarias, pero no vamos a arruinar a la gente gratuitamente por el 'por si', por el 'a ver si me van a decir'", dijo tras conocer las medidas adoptadas.

El mensaje de Carballo a Díaz Ayuso

Ha sido en este momento cuando el doctor Carballo ha querido dar a conocer su opinión sobre este asunto en el programa vespertino de Telemadrid. Un discurso que ha sorprendido a la directora del programa, Inés Ballester, que no ha llegado a entender todo lo que estaba sucediendo. "¿Es bueno para España que se perimetren todas las comunidades autónomas?, Sí, ¿es bueno para Madrid a nivel sanitario? No", comenzaba afirmando el médico.

"Me refiero, va a aumentar la movilidad de Madrid, se debe hacer una estrategia conjunta y afrontar esto como país, pero Madrid se debe preparar para lo que le viene encima porque vamos a estar seis millones perimetrado en Madrid", explicaba el doctor, haciendo clara referencia a Díaz Ayuso.

Sin embargo, el médico del Hospital Ramón y Cajal ha explicado que no solo está la medida de perimetrar, sino que estas deben ir acompañadas por otras. "No solamente es perimetrar, hay otras medidas, tenemos cuatro semanas para rebajar la incidencia acumulada. Madrid se debe preparar para aguantar el golpe", ha dicho en este sentido.

