El baño de realidad del doctor Carballo a Victoria Abril tras su entrevista con Iñaki López: en dos palabras

El doctor César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha dado un baño de realidad este sábado después de la entrevista que ha emitido 'La Sexta Noche' entre su presentador, Iñaki López, y la actriz Victoria Abril.

La que ha sido premio Feroz este año ha sido la última en dar la sorpresa y hacer creer a la población en que la vacunación contra la covid-19 es en un engaño.

Victoria Abril vuelve a negar el coronavirus

Si no fueron poco las palabras que profirió durante la entrega de su último galardón durante los Premios Feroz de 2021, este sábado la actriz y cantante no se ha quedado corta y ha vuelto a negar la existencia de la pandemia en el mundo.

Tal y como se lo ha revelado este sábado al periodista vasco, Iñaki López, en una entrevista previamente grabada en la que sale de nuevo sin mascarilla, afirma que "esto es una plandemia" y que el desarrollo de la pandemia "se ha gestionado fatal". En este sentido, la actriz ha explicado que en el caso de que nuestra vida fuera una serie animada, "se llamaría coronacirco, y los capítulos serían 'epidemia 1', 'epidemia 2', 'La variante inglesa'...", haciendo clara referencia a la diversas variantes o cepas que existen de la covid-19 en el mundo.

La actriz y cantante, sin embargo, ha querido ir más lejos y ha negado la efectividad que tienen las vacunas. "Esto no son vacunas, son terapias genéticas que no se han probado ni siquiera en ratones", ha explicado. Para poner un claro ejemplo sobre su 'teoría', ha explicado que en el Peñón de Gibraltar con vacunas ha habido más muertos que sin ella.

El baño de realidad del doctor Carballo a Victoria Abril

Estas palabras han provocado un gran enfado entre los diferentes expertos y analistas que se encontraban escuchando al mínimo detalle la entrevista que la actriz ha concedido al programa. Uno de los más duros y claros a la hora de sentenciar las palabras de Victoria Abril ha sido el célebre médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, uno de los más habituales del programa.

Él ha sido quien, en dos palabras, ha dejado claro su opinión sobre sus teorías y además le ha explicado su realidad desde primera persona frente al virus. Según Carballo, Abril es "excelente actriz" y una analfabeta científica. "Dice que se ha informado en Youtube, y bueno a mí me sorprende. Que nos han quitado nuestros derechos. Es curioso. El primer derecho es a la vida, y hay un derecho que la Constitución Española no recoge y es a la de respirar uno y yo. Probablemente muchos de aquí estos meses hemos quitado el derecho a respirar y le hemos metido un tubito en la tráquea y respirar con un respirador, es una pena. A muchos españoles incluso se le ha quitado el derecho de morir con sus seres queridos, como para que venga ahora esta señora a decir que esto es una gripe. Cuando hemos quitado esos derechos, y por culpa con gente como esta les escucho decir esto, es verdaderamente lo que me molesta"

