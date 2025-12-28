El gran obstáculo para que la paz en Gaza sea duradera: "No parece haber muchos países dispuestos a enviar tropas a Gaza, a meterse en el avispero"

A finales de 2025, con la atención internacional puesta en otros conflictos como el de Ucrania, la situación en Oriente Próximo sigue siendo un foco de tensión latente. El futuro de la Franja de Gaza tras los últimos enfrentamientos ha sido analizado por el investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Javier Gil, en el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE. Según el experto, aunque el segundo alto el fuego del año se mantiene, lo hace de una forma “muy, muy frágil”.

Un alto el fuego bajo control militar

Este cese de hostilidades no ha sido “perfecto”, según detalla Gil en su entrevista con Fernando de Haro. Durante este tiempo, se han registrado atentados que han costado la vida a soldados israelís, así como bombardeos de Israel dentro de la zona de la Franja que permanece bajo control de Hamás. Esto supone “una mejora indudable con respecto a la situación que había antes, que era de bombardeos indiscriminados”, pero la paz es precaria.

Actualmente, el territorio está dividido en dos: una parte controlada por Hamás y otra, limítrofe con Israel y Egipto, que está bajo el control de las fuerzas israelís. En esta segunda área, el ejército israelí sigue operando activamente, centrado en la destrucción de los túneles de Hamás. La gran incógnita, señala Gil, es si se avanzará hacia la segunda fase del plan de paz, que “requeriría el despliegue de tropas de terceros países”.

CONTACTO vía Europa Press Familias de Gaza luchan en tiendas de campaña inundadas mientras niños y jóvenes caminan bajo la intensa lluvia en el puerto. Gaza, Palestina.

El bloqueo de la segunda fase

El principal temor es que el conflicto se quede congelado, como ocurrió con los acuerdos de Oslo hace casi treinta años. La segunda fase, que implica la llegada de una fuerza de interposición, un gobierno de transición y la entrega de armas por parte de Hamás, no termina de llegar. Javier Gil no descarta este escenario de estancamiento, ya que “tanto Israel como Hamás no están muy interesados en las condiciones que conlleva esta segunda parte”.

Para Hamás, pues desarmarse es una línea roja" Javier Gil Investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra

Por un lado, Hamás se niega a desarmarse, lo que considera una “línea roja”. Su máxima aspiración sería aceptar una fuerza internacional de paz que les permitiera mantener sus armas y sobrevivir “como Hezbolá lo hace en el Líbano, como un estado dentro del estado”. Por otro lado, Israel es renuente a la idea de una fuerza internacional que limite su capacidad para operar en Gaza, en un conflicto que sigue muy presente.

Además, el gobierno israelí no quiere abandonar la zona de la Franja que sigue controlando. Para ellos, se ha convertido en un “colchón muy cómodo”, una “tierra de nadie bajo el control de Israel” donde han destruido infraestructuras y túneles, creando una zona muerta que actúa de barrera con las poblaciones civiles israelís. Ambos bandos, concluye el investigador, ven la segunda fase como “especialmente amenazadora para sus intereses estratégicos”.

EFE Una familia palestina se calienta junto a una fogata frente a su refugio en la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza

El reto humanitario y la falta de voluntarios

En medio del bloqueo político se encuentra la crisis humanitaria. La reconstrucción no avanza y la población vive en tiendas de campaña, una situación que recordaba el propio papa León 14 estos días de Navidad, pidiendo una mayor implicación para paliar la falta de medicinas y alimentos. Gil subraya que una fuerza internacional sería clave para gestionar la reconstrucción y la distribución de la ayuda humanitaria, una situación crítica como relatan los cooperantes sobre el terreno, ya que actualmente quien la distribuye “es Hamás y se queda con gran parte de esa ayuda”.

No parece haber muchos países dispuestos a enviar tropas a Gaza, a meterse en el avispero" Javier Gil Investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra

Aquí surge el mayor escollo: la falta de voluntad internacional. “No parece haber muchos países dispuestos a enviar tropas a Gaza, a meterse en el avispero”, afirma Gil. El recuerdo de la misión en el Líbano en los años 80, que se saldó con la muerte de cientos de soldados de Francia y Estados Unidos, pesa demasiado. Países que sí estarían dispuestos, como Turquía, no son aceptables para Israel por su proximidad a los Hermanos Musulmanes. El escenario, por tanto, está lleno de “grandes dudas, grandes incógnitas”.