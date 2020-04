El control a los medios de comunicación, la salud de los niños y otras noticias de este jueves

Esta es la sexta pregunta del último CIS realizado sobre 3.000 personas durante el confinamiento en casa por el coronavirus:

"¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?".

Sánchez y Tezanos "creen que somos imbéciles, analfabetos funcionales"

La pregunta no puede ser más coacciosa y en ella se ve claramente la mano del chef del Gobierno de Pedro Sánchez, José Félix Tezanos a quien dedicaba esta mañana su editorial Carlos Herrera. El CIS de Tezanos es un "tugurio donde están los mejores profesionales de la obviedad y del autobombo, la mejor alfombra que podía tener a su servicio Pedro Sánchez".

El CIS tiene "pleno convencimiento de que somos imbéciles, adolescentes mentales, analfabetos funcionales", ha señalado el comunicador de COPE, que también ha reconocido que "viendo cómo se responde a alguna de esas preguntas, a lo mejor sí lo somos".

Entre las preguntas "gloriosas" que señala Herrera dentro del estudio destaca la que reza: "Refiriéndonos a la situación económica general en España al margen del COVID-19, ¿usted cómo la calificaría?". La respuesta de Herrera está cargada de estupefacción: "¿Cómo que al margen del COVID-19? Quitando el detalle tonto e insustancial de que tenemos la mayor recesión desde la Guerra Civil y que el paro puede ir al 21%, ¿usted cómo lo ve?". LEER MÁS

Pablo Montesinos, portavoz del Partido Popular

"Tezanos tiene que dimitir", el PP avisa de que no consentirá un "ataque" a la libertad informativa​

El portavoz del PP, Pablo Montesinos acusa al Gobierno de "utilizar el CIS para predisponer a los españoles a favor de amordazar los medios de comunicación". El Partido Popular considera que el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, "ya tendría que haber dimitido" y advierte de que no va a consentir un "ataque" a la libertad de información, según han señalado fuentes de la dirección nacional del partido, que advierten además de que tomarán "todas las medidas que sean necesarias ante una posible censura". LEER MÁS

No solo es protagonistas de las críticas este jueves el responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas, también lo es el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por presumir con ese tono que no sabes si se ríe o no del votante al hablar de las suerte que tiene por su casa con jardín en el que pueden jugar sus tres hijos cuando la mayoría de los niños españoles viven en pisos pequeños, muchos sin balcón.

Iglesias: “Tengo mucha suerte de que tengo jardín en mi casa”. No es suerte, Iglesias, a eso no se llama suerte. Ese es el escudo social del Vicepresidente Iglesias y su interés general. Esperamos una nueva lección moral desde su jardín. pic.twitter.com/3nSKmvtote — Mario Garcés Sanagustín (@MarioGarcesSan) April 15, 2020

Ignacio Aguado en "Herrera en COPE": "Para los niños, tantos días encerrados en casa puede derivar en un problema de salud"

Porque no todos los niños tienen jardín para poder jugar un rato y tomar el sol, y respirar fuera de casa. Las casas suelen ser pequeñas y algunas solo tienen ventanas ni siquiera balcones. Los niños, al igual que los adultos, cumplen ya un mes de confinamiento en casa y empiezan a pedir a sus padres algo casi incomprensible, poder volver al cole. El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no ha conseguido que el Consejo de Gobierno de esta comunidad haya dado luz verde a la posibilidad de que los niños menores de 14 años salgan a la calle una hora al día acompañados por un adulto y respetando todas las medidas de seguridad. Aún así, seguirá proponiéndolo porque lo considera un "tema de salud". Lamenta que la presidenta Isabel López Ayuso no comparta la iniciativa, pero desmiente problemas y deslealtad entre los socios de gobierno de madrid, PP y Cs. Las críticas de Ignacio Ayuso han ido dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez del que dice debería pasa de la improvisación al compromiso y le acusa de no contar a todos los ancianos fallecidos por coronavirus. Si se contaran, en Madrid, el número podría alcanzar los 10.000. LEER MÁS

"Los niños saldrán a la calle cuando sea posible", dice el Ministro de Sanidad, Salvador Illa que ha vuelto a reconoce que los datos de la pandemia en España siguen siendo muy elevados. A día de hoy hay 182.816 contagiados, 5.183 en las últimas 24 horas en las que también han muerto 551 personas que elevan el total de fallecios por coronavirus a 19.130 personas. También hay recuperados, 74.797 personas han conseguido superar la infección vírica.

Jesús Diges

Uno de los últimos fallecidos por coronavirus, el escritor Luis Sepúlveda a los 70 años

Luis Sepúlveda (Chile,1949), el primer paciente diagnosticado de la COVID-19 en Asturias, llevaba 48 días ingresado en el complejo hospitalario ovetense, la mayor parte de ellos conectado a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha fallecido a las 10:18 horas de este jueves.

La esposa y el hijo mayor del escritor, guionista y director de cine chileno afincado en Gijón han difundido un comunicado en el que agradece "de todo corazón" al equipo médico-sanitario del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) "su gran profesionalidad y entrega", así como "las muestras de cariño recibidas durante estos días". LEER MÁS

La muerte de Luis Sepúlveda es la última de una larga lista de fallecidos ya durante la pandemia. Por cierto que el PSOE no quiere que sus alcades den señales de duelo.

Audio El alcalde de Vila-real reconoce que no ha seguido las directrices de duelo marcadas por el PSOE.

El PSOE solicita a sus alcaldes no mostrar signos de duelo por el coronavirus

El Gobierno no quiere que se muestre el duelo por las víctimas que está dejando la pandemia del coronavirus. De hecho, y según ha reconocido en público el alcalde de Vila-real, José Benlloch, el Partido Socialista ha remitido una directiz en la que pide que, los municipios en los que gobierna, no muestren su duelo y lo ha hecho mediante un escrito que ha sido remitido desde la dirección nacional.

El meu condol i suport al portaveu de Ciutadans Vila-real, @DomingoVicent, per la mort de son pare. En circumstàncies tan complicades, una abraçada per a tota la família. — Alcalde Benlloch (@J_Benlloch) March 31, 2020

Así lo reconoce Benlloch durante el pleno telemático que ha celebrado el ayuntamiento, aunque advierte que él no sigue esta premisa. "El PSOE ha generado cierto debate en esta cuestión, incluso ha enviado una circular para que los pueblos gobernados por el Partido Socialista no mostráramos duelo en estos momentos", explicaba. LEER MÁS