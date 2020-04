Herrera, tras el CIS de Tezanos: "Han desenterrado a Franco pero van a reeditar el NO-DO"

Vídeo

Señoras y señores, me alegro. Buenos días.

Hoy se cumplen 33 días de este confinamiento. No sabemos si 33 son la mitad, una cuarta parte, una tercera parte, tres cuartas partes... No lo sabemos, a pesar de que Europa quiere en marcha una especie de acción conjunta en todos los países para provocar la desescalada o como lo queramos llamar.

Ayer, medio millar de españoles perdieron la vida por el coronavirus. 523. Es verdad que unos cuanto menos que antes de ayer. Es una tragedia cotidiana a la que no acabamos de acostumbrarnos. Pero lo más destacado de la jornada es el aumento de casos registrados que el Gobierno atribuye a la realización de tests. Claro, si tú preguntas a más gente o haces más test, vas descubriendo más gente contagiada.

Ayer, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, volvió a presumir sin un solo dato de que España es uno de los países que más test hace en el mundo. ¿Y eso cómo lo sabemos si no tenemos una cifra? ¿A ojo? ¿O se trata solo de soltar otra mentira para salir del paso como acostumbra a hacer? A esta hora y a estas alturas de la pandemia, el Gobierno no es capaz de dar una cifra ni a nosotros ni a los organismos internacionales. La famosa Universidad de Oxford, esa que mencionó Pedro Sánchez para presumir de que España había sido uno de los países que había aplicado medidas más restrictivas, también tiene una comparativa estupenda sobre la realización de test en muchos países. España es que ni siquiera figura. Alguna vez se harán los tests. Alguna vez este Gobierno será capaz de acertar en algo aunque sea a boleo. Pero hasta que los test no se realicen masivamente, tengan ustedes muy claro que no vamos a salir de casa. Los test son básicos en dos momentos: antes del broté epidémico, para monitorizar los primeros casos, y también en la fase de levantamiento de las medidas de aislamiento.

Al principio de la pandemia, estábamos en que el machismo mataba más que el coronavirus. Ahora estamos en que somos los mejores del mundo mundial. Pero sin una cifra que lo avale. Solo porque lo ha dicho Sánchez, cuya palabra como todo el mundo sabe vale su peso en oro.

Sobre el confinamiento, fue la canciller Merkel la que detalló el plan de su Gobierno para ir levantándolo progresivamente. En España hemos conocido un estudio de Fedea que indica que el confinamiento ha evitado medio millón de contagiados. También que de haberse adoptado una semana antes, la incidencia de la enfermedad habría sido un 62% inferior. Pero en aquellos tiempos era cuando Fernando Simón decía que aquí iba a haber algún caso aislado.

"ENTRE EL HOMBRE DEL SACO O SÁNCHEZ HABRÍA QUE MIRAR MUCHO"

Y luego está el asunto del CIS. Es de las cosas por repugnantes más divertidas que pueden pasar en un país. Es el desahogo absoluto para ser burdo, sugestivo, bobo, autobombista... como ustedes quieran. José Félix Tezanos es uno de esos políticos - ya sé que es sociólogo, pero de carné socialista y por lo tanto político - de los que nunca defrauda. Cuando pensamos que no puede empeorar la gestión, siempre le da una vuelta de tuerca. Te desconcierta. Desciende otro peldaño en la respatibilidad. Y en la del CIS, que es un organismo público que pagamos todos.

Ayer nos obsequió con un barómetro especial sobre el coronavirus. Esto hay que guardarlo para enseñarlo en facultades de sociología como ejemplo impagable de manipulación demoscópica. Miren que llevamos contando escándalos del más diverso pelaje. Es difícil recordar un precedente sobre preguntas más sesgadas y capciosas que las que figuran en la encuesta de ayer. Esas preguntas de tipo: "O Pedro Sánchez o el hombre del saco, ¿usted que prefiere?". Sale el 88% Pedro Sánchez. Que yo no sé, porque entre el hombre del saco o Pedro Sánchez habría que mirar mucho.

Más preguntas: "¿Creen que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?". Fíjense ustedes la pregunta. Hemos desenterrado a Franco pero vamos a reeditar el NO-DO. ¿Qué clase de mente calentulienta y dictatorial puede concebir esa barbaridad? ¿Pero estos tíos quienes se creen que son? ¿Orban? ¿Kaczynski? En una democracia, la libertad de información y de expresión son valores que figuran en la Constitución. ¿Pero qué clase de individuos nos están gobernando?

Esta broma de los bulos no es una ocurrencia de Tezanos. Esto viene directamente de la Moncloa. De las ruedas de prensa primero sin prensa y ahora sin respuestas. De los "aló presidente" de cada fin de semana. De las amenazas constantes del ministro del Interior sobre informaciones falsas. De la pura obsesión por controlar la comunicación, que ya anunció Sánchez en su investidura. Como escribió Daniel Gascón: "Este Gobierno es más previsor con las mordazas que con las mascarillas".

Más preguntas: "¿Cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno en todo lo posible, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual Gobierno en todo lo que consideren?". Esto no es una pregunta. Es una tesis.

Otra, de argumentario socialista de pata negra: "¿Cree usted que ante casos de pandemia como la del Covid-19 hay que atenerse a lo que digan y propongan los expertos en cada momento, o que los Gobiernos tienen que ser capaces de tomar decisiones por su cuenta?"

Otra pregunta: "¿Usted cree que si tuviéramos en España un gobierno presidido por Pablo Casado, la lucha contra el Covid-19 se estaría haciendo mejor, peor o igual que la que está haciendo el gobierno de Sánchez?" Y la guinda: "¿Me puede decir cómo está llevando el enclaustramiento?" El 65% dice que razonablemente bien y el 26% que muy bien.

Otra pregunta: "Refiriéndose a la situación económica general de España, al margen del Covid-19, ¿cómo la calificaría usted?" ¡Cómo que al margen del Covid-19! Quitando el detalle tonto, insustancial de que estamos en la mayor recesión desde la Guerra Civil, 450.000 ERTEs, un paro que puede llegar al 21%, ¿usted cómo lo ve? Pues hay un 52% de benditos que dicen que la situación económica es buena. Pero, ¿dónde los buscan? Estamos todos encantados de esta recluidos, deseando que el Gobierno recorte aún más nuestros derechos constitucionales. Lo escribe hoy Ignacio Camacho en ABC: "Es un plebiscito encubierto para ratificar el sesgo autoritario del Gobierno". El ¡vivan las cadenas!

"YO SOY ESCRIVÁ Y DIMITO"

Kiko Huesca

Por lo demás, Iglesias ha vuelto a imponer su criterio en el Gobierno sobre la cuestión de la Renta Mínima Virtual. La ministra portavoz Montero decía el martes que la medida se retrasaría meses. Pues ayer quedó completamente desautorizada. Porque la vicepresidencia segunda anunció que hoy se presentará el proyecto al cerrar un acuerdo con el ministro Escribá. Que por cierto, yo soy Escrivá y dimito. Ayer estoy diciendo que ni hablar... ¡¿y hoy me hacen tragar con esto?!

Ayer, Escrivá compareció en el Congreso y dijo que hay un total de seis millones de trabajadores con derecho a algún tipo de ayudas para compensar la caída de las rentas, hay cuatro millones afectados por ERTE, 1.400.000 autónomos que reciben compensación por cese de actividad, 900.000 trabajadores que reciben una prestación de desempleo... Estas son las cifras sobre el papel, que no quiere decir que sean las personas que realmente están recibiendo ayudad porque los servicios de Empleo están colapsados por la tramitación de los ERTEs. Y usted lo primero que se pregunta es cómo se va a pagar todo eso.

El FMI prevé que el déficit público de España volverá a los niveles de Zapatero y que la deuda se irá al 114% del PIB. Cada español tendría que poner 2.500 euros para sacrificar toda la deuda.

HERRERA, A IGLESIAS: "LO TUYO NO ES SUERTE. ES OTRA COSA"

Ballesteros

Y una frase para la crónica de la jornada. Iglesias: 'Tengo la suerte de tener un jardín para sacar a mis hijos' No, perdona, tienes jardín, piscina, tinaja, un crédito con unas condiciones que no tiene nada, una colección de sueldos públicos en la unidad familiar y una patrulla de la Guardia Civil en la puerta. Suerte es que te toque la lotería. Lo tuyo es otra cosa. El que no iba a dejar dormir a Pedro Sánchez. Y al 95% de los españoles. Ahora, ¡cómo han cambiado las cosas! Parece que Pedro Sánchez duerme a pierna suelta.