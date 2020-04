Ignacio Aguado: "Para los niños tantos días encerrados en casa puede derivar en un problema de salud"

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado la propuesta presentada por su Vicepresidente Ignacio Aguado que apuesta porque a partir del día 26 de abril y de forma progresiva los menores de 14 años puedan salir a la calle, una hora al día acompañados por un adulto y respetando las normas de distanciamiento para evitar contagios por coronavirus.

Aguado, de Ciudadanos, quería que la propuesta la llevara a la reunión de presidentes de comunidades autónomas con Sánchez que, si sigue las pautas de semanas anteriores, se celebrará el próximo domingo vía telemática para analizar cómo se desarrolla el estado de alarma por el que el Gobierno de España tiene todo el control.

El Vicepresidente madrileño rechaza que el desacuerdo entre él y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sea un problema de lealtad, incluso niega problemas en la coalición PP-Ciudadanos, "llevé la propuesta y no hubo acuerdo. La idea era que en la próxima Conferencia del Presidentes, Díaz Ayuso se lo pudiera trasladar a Sánchez y no va a ser así, pero lo seguiré defendiendo y sobre todo porque las casas en España son pequeñas, no tienen jardín, no tienen terrazas y tantos días encerrados en casa un niño puede derivar en un problema de salud y creo que somos maduros para dar un paseo con nuestros hijos de forma regulada" responde en "Herrera en COPE".

Ignacio Aguado afirma que seguirá defendiendo esa salida porque es beneficiosa para los niños, " no solo lo creo yo, el Colegio de Psicólogos de Madrid, la ONU, el Defensor del Menor también lo creen y están preocupados por las consecuencias físicas y psicologoca en los niños, por eso la propuesta es que a partir el 26 de abril los menores de 14 años puedan salir a la calle con un adulto durante una hora. Creo que hay que garantizar la salud de todos. Lo defienden también el Alcalde de Madrid y Feijóo y hasta Pablo Casado lo ha defendido alguna vez y espero que Sánchez lo tenga en cuenta a partir del día 26".

Niega deslealtad entre socios en el Gobierno de Madrid

El vicepresidente madrileño cree que no ha sido desleal con sus socios del Partido Popular por dar a conocer a la prensa su propuesta, "la lealtad es importante y estamos en un Gobierno muy leal, donde es legítimo que cada socio lleve sus propuestas y se debatan en el Consejo de Gobierno como ocurre en cualquier empresa, que cada socio mayoritario dice lo que piensa y propone lo que cree mejor. Esto consiste en sacar las propuestas adelante y siempre que se haga de forma leal es constructivo que se sepa que piensa cada partido,que luego no hay acuerdo, pues no hay que darle más importancia" asegura en "Herrera en COPE" y concluye con un "el Gobierno de Madrid está funcionando bien".

El Gobierno de España debería pasar de la improvisación al consenso

El Vicepresidente de la Comunidad de Madrid critica la actuación de Pedro Sánchez y su Ejecutivo a lo largo de este estado de alarma, "el Gobierno de España no tienen un plan y habría que pasar de la improvisación al consenso, se está vendiendo que el confinamiento va a ganar al virus y no es así, lo que evita es el colapso de urgencias y hospitales, pero hay que elaborar un plan de salida, el uso masivo de mascarillas y hacer test para que se pueda ir haciendo paulatinamente la salida. Madrid tiene que circunscribirse a lo que dice el Gobierno de España y debe ser el Ejecutivo el que diga que podemos ir haciendo eso y ahora son cuatro ministros los que mandan y controlan todo eso".

Ignacio Aguado lamenta en COPE como el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo el recuento de fallecidos, en especial entre los ancianos ya que no se tiene en cuenta los que han muerto en residencias o en sus domicilios, si entraran en las estadísticas, Madrid llevaría más de 10.000 ancianos fallecidos, "puede ser porque los datos siguiendo instrucciones del Gobierno para el que solo entran los fallecidos hospitales con prueba y dejan fuera los que han muerto en domicilios y residencias y esa cifra seguirá subiendo hasta que sean os capaces de controlar la curva y en ello estamos trabajando todos para ganar tiempo al tiempo, y cuando podamos hacer test para dividir la población en tres grupos: los que ya lo han superado, los que están enfermos o los que son inmunes y en base a ese análisis podremos tomar medidas definitivas hasta que haya una vacuna".

Asevera el político madrileño que esta pandemia y el estado de alarma está siendo "devastador desde el punto de vista sanitario y económico". Aunque ha avanzado que van bajando los números de fallecidos y contagiados, siguen siendo altos ,"desde el punto de vista sanitario sigue habiendo un número muy alto, seguimos con más de 140 fallecidos más que ayer, esto está siendo muy duro,pero hay que buscar una luz de esperanza, y esa luz es que bajamos de los 10.000 infectados y el número de camas utilizadas en la UCI algo que no se veía desde el 24 de marzo".