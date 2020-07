Las afirmaciones de Chivite que desmontan el discurso de Idoia Mendía de no pactar con Bildu en el País Vasco

Muchos son los que no se creen las palabras que la candidata socialista a lendakari, Idoia Mendía, viene repitiendo desde que comenzó la campaña electoral para las autonómicas vascas del próximo domingo, en relación a Bildu, ante la similitud con las que pronunción en un momento similar la líder de los socialistas navarros, María Chivite.

Las afirmaciones de Chivite que desmontan el discurso de Idoia Mendía

En Navarra, durante la campaña de las últimas autonómicas, Chivite llegó a asegurar en varias ocasiones, y con cámaras y micrófonos de diferentes medios de comunicación como testigos, que “una de nuestras líneas rojas para llegar a acuerdos de gobierno es Bildu”, asegurando de manera rotunda que “lo diré en público, en privado, con mucha gente delante o con poca gente delante, esa es una línea roja que el PSOE tiene muy clara”.

La líder de los socialistas navarros afeó a Unión del Pueblo Navarro que “esté usando esta cuestión para hacer campaña electoral, me parece que tienen que estar muy mal para tener que utilizar esto”.

Sin embargo, a la hora de la verdad y cuando los navarros ya habían depositado sus papeletas en las urnas y ya no había marcha atrás, Chivite no tuvo ningún reparo en sentarse con Bildu a negociar su investidura, para evitar que la coalición Navarra Suma se hiciese con la presidencia del parlamento foral. Para ello, además de los 11 votos de su partido, Chivite necesitó los 9 de Geroa Bai, los 2 de Podemos, el voto del diputado Izquierda-Ezkerra, así como los votos de 2 de los 7 diputados de Bildu. Los otros 5 se abstuvieron, posibilitando así, de manera decisiva, su investidura.

Aproximadamente un año después de lo ocurrido en Navarra, nos encontramos a las puertas de una nueva convocatoria electoral en el País Vasco. Será el próximo domingo 12 de julio. Y aquí, la candidata socialista, Idoia Mendía, ya ha asegurado en varias ocasiones que no pactará con Bildu. La última vez, esta martes durante una entrevista en el programa ‘Herrera en Cope’.

Mendía ha asegurado que para formar un gobierno hay que compartir, además de las políticas públicas, unas bases éticas. "Hay un partido que no es capaz de decir quematar fue injusto no solo en el presente y en el futuro, también en el pasado", ha señalado en relación a Bildu. Por eso, ha insistido en que mientras "no compartamos esas bases éticas", no gobernaría con los abertzales. "Los de Bildu no me votarían jamás y yo no a Maddalen Iriarte", la candidata de la formación que lidera el terrorista Arnaldo Otegui.

De esta manera, la candidata a lehendakari socialista, igual que en su día hizo Chivite en Navarra marca como línea roja a Bildu, por lo que, visto lo visto que ocurrió en la comunidad foral, son muchos los que no dudan en que si los abertzales son necesarios para que Idoia Mendia llega a Ajuria-Enea eliminarán esa línea roja como hizo el PSOE en Navarra.

En los últimos meses, la formación abertzale EH Bildu ha adquirido un papel protagonista en diferentes asuntos de la política nacional, a raíz de que los socialistas de Sánchez, alentados además por sus socios de coalición de Podemos, haya contado con ellos para, por ejemplo, la aprobación de una de las prórrogas del estado de alarma o la derogación de la reforma laboral de 2012 que, con un pacto firmado y hecho público por el propio Bildu, los socialistas no dudaron en desmintier sólo horas después, provocando el asombro y el enfado de los abertzales.

