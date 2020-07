Mendia en COPE: “Ni yo apoyaré a Maddalen Iriarte (EHB) ni ella a mí”

La candidata del PSE a la lehendakaritza, Idoia Mendia, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE', donde ha querido dejar claro que tras la jornada electoral no tiene ninguna ninguna intención de pactar con EHBildu y Podemos un tripartito de izquierdas, asunto que se ha convertido en el “tema de la campaña”, ha lamentado

Preguntada por su programa electoral y su oferta a la sociedad vasca, la líder socialista ha dicho que gira en torno a cuatro ejes: el reforzamiento de la Sanidad, la reactivación económica y del empleo y la mejora de la red social para que "nadie quede abandonado a su suerte cuando no tiene ingresos".

Con respecto al PNV, ha señalado que el PSE y los nacionalistas vascos son "dos partidos muy distintos" ya que el PNV es una formación de centro derecha "que defiende posiciones identitarias".

La candidata del PSE también se ha pronunciado sobre el vertedero de Zaldibar en el que siguen sepultados Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores que se encuentran bajo los escombros. Ha dicho que la "la legislación no es suficiente para evitar una tragedia" así y que están en permanente búsqueda de sus cuerpos.

En este sentido, Mendia ha dicho que "no se ha planteado la necesidad de que la UME participe en las labores de rescate". Y aunque el delegado del Gobierno ofreció los servicios de los militares, no se estimaron necesarios, ha declarado. Aún así, la socialista ha señalado que no tendría "ningún problema en contar con la colaboración de ninguna institución" porque " no hay que tener ningún complejo" ya que "solos no vamos a ningún sitio. La colaboracion es fundamental", ha apuntado.