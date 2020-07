Idoia Mendia (PSE), en COPE: "Los de Bildu no me votarían jamás y yo no votaría a su candidata"

Idoia Mendía, candidata a lehendakari del PSE, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que su programa gira en torno a cuatro ejes: el reforzamiento de la Sanidad, la reactivación económica y del empleo y la mejora de la red social para que "nadie quede abandonado a su suerte cuando no tiene ingresos". Además, ha dicho que a su partido le avala "la trayactoria". "Somos responsables en la oposición y en el Gobierno", ha manifestado.

Con respecto al PNV, ha señalado que el PSE y los nacionalistas vascos son "dos partidos muy distintos" ya que el PNV es una formación de centro derecha "que defiende posiciones identitarias".

Mendia ha señalado que el brote del nuevo coronavirus en el municipio de Ordizia parece que se debe a alguien de fuera del pueblo que terminó provocando un contagio comunitario. "Se están haciendo muchas PCR en el municipio", por lo que ha llamado a la "responsabilidad personal" para evitar nuevos contagios y ha descartado por el momento el confinamiento de los vecinos del pueblo.

La candidata del PSE también se ha pronunciado sobre el vertedero de Zaldívar en el que siguen sepultados Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores que se encuentran bajo los escombros. Ha dicho que la "la legislación no es suficiente para evitar una tragedia" así y que están en permanente búsqueda de sus cuerpos.

En este sentido, Mendia ha dicho que "no se ha planteado la necesidad de que la UME participe en las labores de rescate". Y aunque el delegado del Gobierno ofreció los servicios de los militares, no se estimaron necesarios, ha declarado. Aún así, la socialista ha señalado que no tendría "ningún problema en contar con la colaboración de ninguna institución" porque " no hay que tener ningún complejo" ya que "solos no vamos a ningún sitio. La colaboracion es fundamental", ha apuntado.

En lo que respecta a EH Bildu, ha asegurado que para formar un gobierno hay que compartir, además de las políticas públicas, unas bases éticas. "Hay un partido que no es capaz de decir que matar fue injusto no solo en el presente y en el futuro, también en el pasado", ha señalado en relación a Bildu. Por eso, ha insistido en que mientras "no compartamos esas bases éticas", no gobernaría con los abertzales. "Los de Bildu no me votarían jamás y yo no a Maddalen Iriarte", la candidata de EH Bildu a lehendakari.

Pese a ello, ha dicho que Bildu y el PSOE votaron a favor de derogar la reforma laboral como condición para apoyar una de las prórrogas del estado de alarma en el Congreso por parte de los abertzles porque Sánchez había abogado por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, lo que en el País Vasco se interpretó, según ha dicho, como un acto por el que Bildu se "enmendó la plana" ya que evidenció que se necesita del Congreso "para mejorar la situación de los trabajadores".

Mendia ha dicho, no obstante, que "la democracia tiene que tener murallas abiertas para acoger a quien acepte sus reglas". "Maroto pactaba con Bildu y decía que era el camino que había que seguir", ha recordado cuando el dirigente del PP era alcalde de Vitoria.

La dirigente del PSE también ha asegurado que trabaja en un "decreto de perfiles linguísticos para las plazas de la administración".