Cayetano Martínez de Irujo habla alto y claro sobre Rufián y su papel como socio de Sánchez

Cayetano Martínez de Irujo estuvo el pasado fin de semana en el programa de Cristina Pardo en La Sexta, 'Liarla Pardo', donde comentó muchos asuntos relacionados con la actualidad política y social de nuestro país, pero sobre todo se centró en la figura de un político de la Cámara Baja, el diputado de ERC, Gabriel Rufián.

El dirigente catalán se ha convertido en uno de los representantes más polémicos de los últimos años en el Congreso de los Diputados, ya que en varias ocasiones ha protagonizado algún que otro 'espectáculo' en el hemiciclo. Sobre él, el hijo de la Duquesa de Alba ha reconocido que "no le cae bien". "Cómo lo definiría, pues no sé. ¿Cómo ha llegado este hombre al Parlamento? ¿Cómo ha aparecido un personaje así en el Parlamento?", se ha preguntado Martínez de Irujo ante la atenta mirada de Cristina Pardo.

La opinión de Martínez de Irujo sobre Gabriel Rufián

El jinete ha explicado que con el paso del tiempo el político catalán se ha ido moderando en cierta medida. "Ahora se ha ido moderando y ha ido mejorando", algo que señala, según sus propias afirmaciones, que es "inteligente" porque "ya no hace las tonterías que hacía al principio".

"Ese no me cae bien", afirma Cayetano Martínez de Irujo a Cristina Pardo sobre Gabriel Rufián, cuya "forma de actuar y frases" considera "un mal ejemplo". Puedes ver el momento en este vídeo de Liarla Pardo. https://t.co/6HIUfPrDXO — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) October 18, 2020

"El Parlamento no es un circo. Un personaje como Rufián a mí me parece un insulto para el Parlamento y para los españoles. Su forma de actuar, no su persona, no le juzgo a él como persona, no le conozco, pero su forma de actuar, las frases que dice y lo que dice a mí me parece un mal ejemplo", ha señalado el aristócrata.

Hace unas semanas, el diputado de ERC protagonizaba un polémico discurso en el Congreso de los Diputados con una imagen del Rey Felipe VI junto a Franco, una imagen que utilizó para defender su idea de que en España "solo había habido una persona que votó al monarca, y ese había sido Franco". Por otro lado utilizó al Rey para atacar de forma directa a Vox, diciendo que "el partido de Santiago Abascal cuenta con un diputado más en la Cámara Baja por Felipe VI", unas declaraciones que fueron incluso criticadas por el Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza.

Las palabras sobre Sánchez y Fernando Simón

El duque de Arjona y conde de Salvatierra también se ha pronunciado sobre otros líderes políticos. Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Martínez de Irujo ha dicho que le "cae bien", al igual que el líder de Vox, Santiago Abascal. Sin embargo, sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, el aristócrata lo ha calificado como un gángster", lo que ha sorprendido a la periodista navarra.

Sin embargo, de quien más palabras ha dirigido ha sido sobre el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ha considerado que es un personaje gracioso pero que ha pasado por diversas etapas durante esta época.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.USR_PMU

“Me parece gracioso el personaje en sí, parece salido de un cómic. Porque, entre otras cosas, él intenta tener ese tono de que no cambie porque sabe que, diga lo que diga, le van a atacar. Entonces, él intenta mantener la compostura, pero en el fondo yo le noto que cada día llega con emociones diferentes. Debe de ser por toda la información que maneja. O sea, que no sabe nada, quiero decir, que no sabe tanto como para hacer eso, ¿no? Para dirigir lo que dirige. Que debería ser una persona con una autoridad y realmente competente en el mundo de la Medicina, en el mundo de la investigación”, ha explicado el aristócrata.

También te puede interesar

La reflexión de Herrera sobre Rufián por su crítica a Sánchez con la reforma del CGPJ

Rufián vaticina que Vox entrará en el Parlament y cambiará el debate