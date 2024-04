Rubiales declaró que los contratos investigados no pasaron por la Comisión que presidía Pedro Rocha

Rubiales ha declarado este lunes ante la jueza de Majadahonda que investiga presuntas prácticas corruptas en su etapa al frente de la Federación y ha recalcado que la comisión que cobró Kosmos por su mediación la pagaron los árabes, nunca la Federación, y se incluyó finalmente en el contrato porque a la entidad que él presidía no le perjudicaba en nada.

Según informa El Partidazo de COPE, Luis Rubiales declaró ante la jueza en su declaración de esta mañana que los contratos que se están investigando en el caso ‘Brody’ no pasaron por la Comisión Económica que presidía Pedro Rocha. Por esa comisión, según el ex presidente de la RFEF, sólo se fiscalizaban los gastos pero no los ingresos.

Además y según ha podido saber El Partidazo de COPE, el Fiscal no le realizó ninguna pregunta a Rubiales sobre el nuevo presidente de la RFEF Pedro Rocha.