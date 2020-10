Rufián compara a Vox con una banda criminal: "No llegan a serlo, pero no es por falta de ganas"

Este viernes, la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa' ha estado protagonizada por multitud de tensos enfrentamientos, en concreto, contra Macarena Olona. Mientras debatían sobre la situación actual, Gabriel Rufián ha hecho una referencia a Vox que ha hecho saltar a su diputada.

"PP y PSOE se han repartido el poder judicial durante 40 años, eso es claro. Hoy hay parte del poder judicial que le ha declarado la guerra al gobierno, eso está claro también. En Grecia, el poder judicial condena al fascismo, a la extrema derecha. Aquí, hay una parte del poder judicial que es extrema derecha...", ha declarado el representante de ERC, haciendo una sútil referencia a Vox.

Tras acabar su discurso, ante el asombro de Olona, Ana Rosa Quintana ha tomado la palabra y ha intervenido para aclarar lo sucedido: "¿Me ha parecido entender que has comparado a Amanecer Dorado con VOX?", le ha pregunrado a Rufián. "Amanecer Dorado es una organización criminal", se ha defenido Olona, muy ofendida. "Es verdad que no llegan a serlo, pero no es por falta de ganas", ha sentenciado el de ERC.

"Algo más de lo que venimos escuchando y que no tiene fundamento, mandáis discursos de odio que tienen consecuencias muy concretas, Gabriel", le ha contestado, intentando desmontar su comparación de Vox con la banda criminal de Grecia.

"Recibo amenazas de muerte en redes sociales"

"Cuando personas como vosotros, que tenéis un eco mediático, cuando alguien como Monedero o el presidente Sánchez decís que Vox es un partido homófobo o que decimos que los homosexuales son personas enfermas, acto seguido recibo amenazas de muerte en redes sociales", ha agregado la representante de Vox. "Cloacas, eso es lo que representáis", le ha replicado ella a Monedero, cuando este les acusaba de homófobos y de querer ilegalizar partido políticos. .