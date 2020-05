Casado explica la abstención del PP en COPE y otras noticias de este jueves

"Sánchez va a tener que congelar las pensiones, recortar el sueldo a los funcionarios y tal vez reducir las prestaciones de paro. Que vaya diciéndolo. No puede ser que en otoño nos encontremos con este plan de recortes masivos que, por cierto, Sánchez ya votó como diputado en la anterior crisis con Zapatero como presidente". Son parte de las declaraciones de Pablo Casado en "Herrera en COPE" este jueves.

Casado, en COPE: "Sánchez va a tener que recortar 35.000 millones del Estado de bienestar"

En "Herrera en COPE", Pablo Casado ha defendido la abstención del PP en la votación del Congreso para ampliar el estado de alarma quince días más, porque el Gobierno transigió en algunas cuestiones como decretar el luto oficial por las víctimas del coronavirus o desvincular las ayudas sociales al fin del estado de alarma. Sin embargo, Casado reitera que en la próxima votación, dentro de 15 días, se decantará por el "no", por lo que exige a Sánchez buscar un "plan B". "Hay leyes que pueden limitar los movimientos entre provincias o mantener el mando único en la Sanidad. Pero no queremos que se aproveche el estado de alarma para legislar en la Educación, en el CNI, sobre el Poder Judicial, para limitar la acción en la prensa y el Parlamento... Este Gobierno está cayendo en el autoritarismo", ha dicho. LEER MÁS

Casado no ha atacado a Ciudadanos, ni a su líder,Inés Arrimadaspor votar a favor de prorrogarel estado de alarma. Es más, ha defendido la buena sintonía entre ambas formaciones.

Herrera: "Adriana Lastra es el símil perfecto de la degeneración absoluta del PSOE"

Para Carlos Herrera “Si este Gobierno tóxico y frentista tiene hoy más oxígeno es por la decisión de Ciudadanos”, por eso asegura el comunicador en su monólogo de este jueves que Arrimadas "dedicó buena parte de su speech a decir que era una cosa excepcional que era un mensaje que parecía iba más dirigido a los críticos de su partido". Ciudadanos se libró en la última sesión del Congreso de los ataques de la portavoz socialista Adriana Lastra -esa Cicerona de patio de vecindad, según la califica Luis del Val-. Lastra calificaba de cacatúa al diputado del PP Teodoro García Egea durante su intervención: "¿Podría mencionarnos, por favor, usted (refiriéndose a Pablo Casado) o la cacatúa que tiene detrás (en alusión a Teodoro García Egea), que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo...?". Una intervención más con la que Adriana Lastra, afirma Herrera, se define. LEER MÁS

�� "Necesitábamos avanzar hacia un modelo que no basase el poder absoluto en una persona que ha demostrado su incapacidad. Pedíamos que las comunidades autónomas participaran porque han acertado hasta ahora en esta crisis".



�� @TeoGarciaEgea (@populares), en #ElCascabel6Mpic.twitter.com/UpiO6c5n11 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 6, 2020

Herrera también ha criticado las palabras de Fernando Simón de no decir los nombres de los expertos que aconsejan y asesoran al Gobierno en estas fases de desescalada para que no sean "objeto de persecución por los medios de comunicación", según dijo el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Vivimos en un régimen de opinión pública y tenemos derechos a saber quiénes son los expertos".

Juan Carlos Hidalgo

Fallece el expolicía 'Billy el Niño' víctima de coronavirus

El expolicía acusado de torturas durante el franquismo Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', ha fallecido a primera hora de esta mañana en una clínica madrileña aquejado de la COVID-19.

El pasado 11 de febrero, un mes antes de decretarse el estado de alarma por el coronavirus, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró convencido de que se podrían retirar las medallas concedidas a 'Billy el Niño' gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica que había presentado el PSOE en el Congreso. LEER MÁS

También ha padecido coronavirus, Javier Solana, ex ministro con Felipe González, ex Secretario General de la OTAN, ex Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Segurida (Mr. PESC), entre otros cargos y que en la actualidad preside el Real Patronato del Museo del Prado.

Javier Solana: "De la investigación a la vacuna hay un trecho que tenemos que transitar sin hacer disparates"​

El Presidente del Real Patronato del Museo del Prado ha mostrado en "Herrera en COPE" su preocupación por la situación de la pandemia, "son los primeros quince minutos de una pandemia que ha empezado hace nada y que sabemos muy poco, muy poco de cómo va a evolucionar”. Solana que aún está convaleciente después de un mes ingresado por culpa del coronavirus ha contado que mantiene conversaciones con Ginebra y que la mayor preocupación es que “todavía conocemos muy poco del virus y que todo lo que se hace se hace con unas dificultades de pruebas y errores en muchas cosas. Los laboratorios más importantes del mundo, entre los que hay algunos españoles, tienen una enorme dificultad por el poco conocimiento que tenemos del virus, un virus que muta, que tiene un fenómeno muy difícil”. LEER MÁS

La pandemia sigue evolucionando en todo el mundo donde ya hay más de 263.000 muertos y más de 3,75 millones de casos. En España ha vuelto a haber un repunte de contagios: 754 nuevos casos en las últimas 24 horas. Periodo en el que han fallecido 213 personasque elevan a 26.070 los muertos en nuestro país.

Pool

Calvo avanza que España podría necesitar el estado de alarma más allá del 24 de mayo

España "seguramente" necesitará "algunas semanas más" de vigencia del estado de alarma más allá del 24 de mayo, cuando vence la cuarta y última prórroga autorizada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno, ha avanzado este jueves la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. LEER MÁS