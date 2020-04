Estas son todas las personalidades públicas que han fallecido a causa del coronavirus

El coronavirus está dejando tras de sí más de un millón de casos y casi 70.000 muertos en todo el mundo. Y en ascenso, ya que los datos se actualizan constantemente. La mayoría de los fallecimientos se han producido en Italia, España y China. De igual forma, EEUU encabeza la lista de mayor número de contagiados en todo el mundo.

Respecto a la actuación en nuestro país frente al virus, el director regional de la OMS para Europa, Hangs Kluge, manifestaba encontrarse “profundamente impresionado” por la actuación de las personas que luchan en primera línea de batalla contra el coronavirus en España. Además, destacaba la solidaridad de los españoles y reconocía la actuación del Gobierno. Así lo manifestaba a través de un mensaje en Twitter.

@WHO_Europe #COVID2019 Mission to Spain concluded yesterday: deeply impressed by heroism of frontline workers, solidarity of ����people and inspiring resolve of Government. Careful optimism as result of bold measures, innovative approaches & courageous decisions @salvadorilla pic.twitter.com/Mebmg4W8Ly