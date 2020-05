El mensaje de Herrera a Fernando Simón por ocultar los nombres de los expertos

Carlos Herrera, director y presentador de ' Herrera en COPE ', ha analizado este jueves en su monólogo algunas de las claves más importantes adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo las diferentes fases de las desescalada. Este próximo lunes, muchas zonas de nuestro país superarán la fase 0 y quedarán comprendidas en la Fase 1. Algunas zonas como Madrid, Cataluña o Segovia todavía tienen muchas dudas si van a poder saltar a esta nueva fase.

Fernando Simón oculta el nombre de los expertos encargados de marcar la desescalada

La decisión de si una zona u otra tienen las garantías óptimas para poder superar las distintas fases la tendrá un jurado formado por 12 expertos, entre los que está el propio Fernando Simón . Preguntado el pasado miércoles sobre la identidad y la experiencia de los diversos expertos, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ocultó la identidad de estas personas para que, a juicio de él, no sufran las presiones de la sociedad y también de los medios de comunicación: "No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque, en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad. Lo que mejor podemos hacer es que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible".

Herrera, muy crítico con la decisión de Fernando Simón

Estas afirmaciones de Fernando Simón respecto al comité creado por el Ministerio de Sanidad, de titularidad pública, han sido analizadas por Carlos Herrera , que ha mostrado su rechazo a este 'ocultismo' por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Cómo puede decir eso. Es decir, que aquellos que van a decidir si salimos o no salimos a la calle, si comemos o no comemos y si paseamos o no paseamos en bici. En definitiva los que van a decidir nuestra vida y nosotros no tenemos derecho a saber quiénes son".

Fernando Simón es la voz del Gobierno en los datos del COVID - 19

En este sentido, Herrera ha resaltado que no existe una clara diferenciación entre los asuntos sanitarios y los políticos en este tipo de discursos: "Eso es una argumentación política y Simón no está para de política, eso lo tiene que hacer el responsable político porque es una argumentación ilógica. Si son experto es porque tienen opiniones independientes basadas en consideraciones científicas. Si no van a ser capaces de mantener la independencia deberán buscar a otros. Esto es inasumible democráticamente. Vivimos en un régimen de opinión pública y tenemos derechos a saber quiénes son los expertos, cuáles son las cualificaciones y queremos saber si son expertos independientes o si son expertos de los que decían que el 8 de marzo no pasaba nada en España, que puede que sean esos también", ha concluido el comunicador.

Las CC.AA. han enviado este miércoles al Ministerio de Sanidad sus peticiones para avanzar a la fase 1 en la desescalada. Todas las regiones han solicitado avanzar de fase a excepción de Cataluña, que sólo incluye la provincia de Tarragona y algunas zonas de Lérida y Castilla y León .

La Junta de Andalucía pide pasar al completo aunque con algunas restricciones en dos áreas sanitarias de Granada y una de Málaga. La Comunidad de Madrid , la más afectada por la pandemia, también ha solicitado pasar a la fase 1 tras un fuerte debate interno entre PP y Cs, socios de Gobierno.

Para pasar de fase, las comunidades deberán disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días, por si hubiera un rebrote, entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes. También deberán tener acceso o poder instalar, en un plazo máximo de cinco días, entre 37 y 40 camas para enfermos agudos para el mismo ratio de 10.000 habitantes.

