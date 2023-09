Cámara de Cuentas da su visto bueno a la gestión del personal laboral de Agapa, aunque aconseja modificar su estatuto

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido su opinión favorable sobre la gestión del personal laboral de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) durante el ejercicio 2020, aunque le ha recomendado, entre otros asuntos, modificar su estatuto.

No obstante, en el informe, consultado por Europa Press, el ente fiscalizador también señala la detección de algunos "incumplimientos". Entre estos, que la Comisión de Control no se haya reunido "con la periodicidad mínima trimestral prevista en su estatuto" o que la agencia no ha llevado a cabo la aprobación y los seguimientos en los plazos previstos para los instrumentos principales de planificación.

Asimismo, apunta que la agencia no posee una Relación de Puestos de Trabajo actualizada y comprensiva de la totalidad del personal dependiente de la misma ni un catálogo o inventario de puestos. También detalla que, en 2020, la agencia mantenía la organización de su personal según la doble estructura de la que fue dotada inicialmente.

De igual manera, añade que la agencia incumple con la obligación de comunicar a las personas afectadas y a sus representantes legales la adquisición de la condición de trabajador indefinido de la empresa. La Cámara de Cuentas señala que la agencia carece de un plan de igualdad. Por último, indica que la agencia no publica la memoria anual de actividades y presenta disparidad de diferentes controles de asistencia.

Ante esta situación, aconseja realizar la oportuna modificación estatutaria, elaborar normas de carácter interno y realizar un documento final comprensivo de la totalidad de los recursos humanos dependientes y de requisitos y funciones de todos y cada una de las categorías y puestos recogidos en convenio.