El 'brindis' de Teresa Rodríguez contra la monarquía que no tarda en ser desmontado: "El paro es secundario"

El Rey Juan Carlos ha sido uno de los protagonistas de este verano marcado, como todo lo que va de 2020, por el coronavirus. El monarca emérito anunció de forma oficial su salida de España a principios de agosto en pos de no suponer un problema, ante distintas revelaciones polémicas sobre su persona, para Felipe VI. La noticia desencadenó todo tipo de reacciones, tanto para valorar su legado como para criticarlo sin tapujos.

Dentro de la corriente crítica con todo lo que ha rodeado a Juan Carlos I de un tiempo a esta parte, hay quienes han abogado por desmarcarse lo máximo posible del anterior jefe del Estado. Tanto a nivel particular como político. Teresa Rodríguez es una de las exponentes de esta última tendencia.

El 'brindis' de Teresa Rodríguez contra la monarquía que no ha pasado desapercibido

La líder de Adelante Andalucía siempre se ha mostrado totalmente reacia a la monarquía, al igual que las caras más visibles del partido con el que estuvo vinculada hasta hace meses: Unidas Podemos. De ahí que no sorprenda un tuit que ha publicado Rodríguez este viernes a colación de un cambio relativo a Don Juan Carlos que ha tenido lugar en Cádiz. Ciudad de la que es alcalde su pareja, José María González ‘Kichi’.

“Adiós Avenida Juan Carlos I. Hola Avenida de la Sanidad Pública. Acabar con el lavado público de la corrupción de la corona. Rendir homenaje a lo que verdaderamente importa”, ha escrito Teresa Rodríguez a través de su perfil de Twitter. Ha ‘aderezado’ su mensaje, además de con una captura de pantalla de la noticia, conun emoticono sonriente y otro de un brindis.

“Comparto hermosa reflexión de una de las dinamizadoras de la iniciativa ciudadana para el cambio de denominación de la Avenida Juan Carlos I por Avenida de la Sanidad Pública”, ha comentado poco después mientras compartía las declaraciones de una de las impulsoras de la iniciativa para eliminar a Don Juan Carlos del callejero gaditano.

Las críticas de las redes tras el mensaje de Teresa Rodríguez

Tras publicar su primer tuit, la mayoría de comentarios recibidos por la política andaluza han sido negativos. “Payasada tras payasada, ¡a trabajar!”, le ha demandado un tuitero.

“¿Se lo merece Sanidad? Sí, rotundo. ¿Hay cosas más importantes que arreglar primero en Cádiz? Unas pocas…”, se ha considerado en otro caso.

“Bien bien, el problema del paro y eso es secundario, lo verdaderamente importante es cambiar el nombre a las calles y tonterías de estas”, se ha protestado desde una cuenta más.

“Me dejas más tranquila, Teresa; ya con esto se acaban todos los problemas de Andalucía a los que han dado lugar los 40 años de saqueo y expolio que hemos sufrido los andaluces por parte de los dirigentes que hemos tenido. Ya puedo dormir tranquila”, ha sido otra de las contestaciones que ha recibido Teresa Rodríguez.

Ante tanta oposición, la ex de Podemos no ha tenido más remedio que escribir otro mensaje. “Y un par de cositas más. A quienes decís ‘Eso no es lo más importante’, pues no, no lo es, pero está bien, es justo y no impide encargarse de los asuntos más vitales. Yo me pregunto si no será que no estáis de acuerdo, lo cual es muy legítimo, pero os faltan argumentos...”, ha sido la respuesta, con emoticono de guiño incluido, para sus detractores.