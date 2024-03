El BNG presentará iniciativas en Congreso y Senado para "testar la posición del Gobierno" sobre la instalación de Altri

Néstor Rego defiende que Galicia "necesita actividad económica e industrialización", pero a través de "un nuevo modelo sostenible"

El BNG registrará iniciativas en el Congreso y en el Senado para "testar la posición del Gobierno" sobre la fábrica de celulosa y de fibras textiles que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei.

Así lo ha manifestado este lunes en una rueda de prensa en Melide el diputado del Bloque en la Cámara Baja, Néstor Rego, que ha censurado que tras la publicación en el DOG del proyecto de la compañía es sabido que no se trata de "una biofábrica sostenible", sino de "una macrocelulosa", además de "no hablar de 2.500 puestos de trabajo, sino de, como mucho, el 10% de esa cantidad".

Además, ha lamentado que no se hable del "coste de oportunidad" de la instalación de esta factoría en la zona. "Si es verdad que va a crear 250 puestos de trabajo, la pregunta es por qué no está estudiado cuántos puestos va a destruir en las comarcas de A Ulloa, de Melide y Arzúa o en la ría de Arousa ¿Cuántos puestos de trabajo puede destruir esta empresa?", ha cuestionado.

INDUSTRIALIZACIÓN "SOSTENIBLE"

Asimismo, ha defendido que el BNG "tiene claro" que Galicia "necesita actividad económica e industrialización", pero, en su opinión, eso pasa por "un nuevo modelo de industrialización que sea sostenible". "No puede ser que sigamos acogiendo empresas altamente contaminantes y que curiosamente no quieren en otros países. No puede ser que Galicia siga estando sacrificada para que otros hagan negocio", ha insistido.

Del mismo modo, Rego ha criticado que la empresa asegure que "va a invertir 900 millones de euros, pero siempre con la condición de que reciba 250 millones de dinero público.

Sobre esto, el diputado nacionalista ha pedido que los recursos del mecanismo de recuperación y resiliencia del Perte de descarbonización "vengan para Galicia en la mayor cantidad posible", pero no ve "lógico" que vengan para un proyecto "que incumple todos los criterios fijados en el mecanismo de recuperación y resiliencia".

"No queremos que con dinero público hagan negocio empresas que nos van a dejar miseria; y no queremos que se contribuya a estropear el futuro y puestos de trabajo", ha reivindicado.

RECLAMACIONES AL GOBIERNO

Por eso, Néstor Rego ha explicado que reclamarán al Gobierno central que facilite toda la información sobre la tramitación de los fondos y créditos europeos, así como si conoce "los pormenores de este proyecto industrial", aunque ha apuntado que "hoy los tiene que conocer porque la publicación en el DOG no ofrece duda sobre el tipo de empresa que se trata".

En este sentido, cuestiona si el Ejecutivo "está en disposición, a pesar de eso, de liberar esos fondos europeos" o si, por el contrario, "entiende que esos recursos deben venir para Galicia pero para proyectos que fomenten un desarrollo económico sostenible, que no es el caso de Altri".

También ha avanzado que el BNG prepara proposiciones no de ley para presentar en el Congreso y una moción para llevar al Senado para "testar cuál es la posición de las distintas fuerzas políticas".

Por su parte, la diputada del BNG en el Parlamento gallego Iria Carreira también ha querido mostrar su "rechazo" por "las mentiras y manipulación del PP durante este proceso". También ha acusado a la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, de "continuar esa senda de manipulación y de ocultación".