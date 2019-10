Bertín Osborne revela a quién votaría el 10N y la respuesta ha dejado a todos boquiabiertos

El artista y presentador de televisión, Bertín Osborne, no para. A sus 64 años, son muchos los proyectos profesionales que continúa emprendiendo. Incluso en unos meses cambiará de casa junto a su esposa Fabiola y sus dos hijos. Una nueva residencia a las afueras de Madrid que han tenido que construir para que esté completamente adaptada a las necesidades de su hijo Kike, quien nació con parálisis cerebral.

A nivel profesional, ya han comenzado las grabaciones del programa que se emite en Mediaset, ‘Mi casa es la tuya’, y cuya nueva temporada comenzará en torno a la Navidad, motivo por el que en esta ocasión no podrá entrevistar a ninguno de los candidatos que se presentan a las elecciones del próximo diez de noviembre, después de que Pedro Sánchez no alcanzara un acuerdo con Unidas Podemos para ser investido presidente del Gobierno. Pero Osborne no deja de lado su faceta como cantante. De hecho, este fin de semana el jerezano se encuentra en Pamplona en el marco de la gira de su último disco, ‘Yo debí enamorarme de tu madre’.

Todas estas informaciones las ha dado a conocer Bertín Osborne en una entrevista concedida al diario ABC. En un momento de la conversación, la entrevista hacía referencia a la situación de inestabilidad política que vive en nuestro país, y que difícilmente (según las encuestas) se resolverán tras los comicios del próximo mes, si no existe voluntad real de los partidos por negociar.

A este respecto, Osborne ha asegurado mostrarse indignado por los máximos dirigentes del país: “Todos anteponen su interés personal o partidista al interés general. Dicen una cosa y luego la contraria. Estamos hablando de un país, de 45 millones de personas. No podemos estar en manos de gente que no se pone de acuerdo por temas personales o partidistas. No nos merecemos este gallinero. No se puede estar con un gobierno en funciones.”

El artista nunca ha escondido que sus preferencias políticas se sitúan a la derecha, aunque en esta ocasión muchos han interpretado un cambio de discurso cuando fue preguntado por a qué partido votará el 10 de noviembre: “Creo que todos los candidatos quieren hacerlo bien. Yo votaré al que me dé más confianza económicamente hablando. A mí la política me da exactamente igual. Si Pedro Sánchez da seguridad económica, a mí me da igual votarle.”

Más allá de su ideología, Bertín Osborne se ha caracterizado por hacer buenas amigas con los políticos de todos los espectros: “No clasifico a la gente por sus ideas políticas. Mi selección es otra: o son buena gente, o no. Tengo amigos buena gente de cualquier signo. Y tengo amigos míos de Podemos a los que les digo: “Estáis equivocados, chavales”.