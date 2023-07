La banda Öpik retoma su andadura musical con la intención de ir lanzando nuevas canciones en los próximos meses

La banda talaverana Öpik, formada por José León y Pablo Biedma, ha decidido retomar su andadura musical y tras un primer disco publicado en 2014, tiene la intención de ir sacando a la luz nuevos temas en los próximos meses en formato 'single', y el próximo año un nuevo trabajo.

Así lo han indicado a Europa Press tanto León como Biedma, que han explicado que fue el primero de ellos el que "montó" la banda hace ya "mucho tiempo" como un "concepto" de un proyecto anterior y el objetivo de componer en castellano y con una base acústica.

"Aunque el proyecto empecé a pensar en él en el 2005, no empezó a materializarse hasta pasados unos cuantos años", ha manifestado, para agregar que ha "enganchado" para ello a Pablo con quien ya había colaborado hace 20 años en una banda más pop y le convenció para unirse a la idea de Öpik.

POP, ROCK Y EXPERIMENTACIÓN

Una banda cuyo sonido han definido como un proyecto de pop-rock y que juega con la experimentación. "Aunque trabajamos las canciones de manera analógica nos gusta mucho jugar con la electrónica, con los sonidos y también con los ambientes".

Así, León confiesa que él es el "lado pop" de la banda porque hace las composiciones y las letras suelen ser melodías pop, mientras que Biedma y es "el lado rock", al poner las guitarras.

"A la base rítmica que él suele hacer le meto la crudeza de las guitarras y un poco la aspereza, intentando también ayudar a crear ese ambiente sonoro de una manera más orgánica", manifiesta el guitarrista.

"La composición parte de José que es el que pare todas las canciones y compone la melodía y luego intento meterme yo a arropar esa estructura con guitarras. Después viene la pelea entre los dos para ir definiendo y perfilando la canción e ir esculpiéndola", subraya.

La banda, que debe su nombre a una nube de asteroides, está intentando ser más ordenada en cuanto sus lanzamientos musicales y ha recuperado 'Vacío', un tema de su primer disco antes de publicar nuevas canciones, en una estrategia para "calentar motores".

Una canción para el que ellos mismos han realizado un nuevo videoclip, hecho en 3D con secuencias de vídeo sincronizadas con la música, en lo que definen como "un ejercicio experimental"; a lo que añaden algunas imágenes hechas por inteligencia artificial, "ahora que está tan de moda".

'DO IT YOURSELF'

Una forma de trabajar el grupo, bajo la premisa de 'hazlo tu mismo', que practican de principio a fin con Öpik. "Hacemos toda la mezcla, la masterización y la producción. Todo lo hacemos nosotros, desde el sonido que queremos dar a la canción hasta intentar que la canción suene bien".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, respecto a cómo defenderán sus canciones en directo, señalan que antes van a necesitar contar con músicos y no se quieren precipitar "demasiado" en ese aspecto. "Hay que montar bien la banda y tenemos que sonar adecuadamente antes de intentar subirnos" al escenario.

De momento, sí que van a hacer algún concierto acústico con el fin de hacer algún bolo el verano que viene.

Con todo, quien quiera conocer a Öpik puede escuchar sus temas en las principales plataformas musicales, como Spotify, y están también en todas las redes sociales, como por ejemplo Instagram, donde se les puede encontrar en @opik_band.