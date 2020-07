La “pedrada mental” de Monedero contra Vicente Vallés: “La libertad de prensa no es de los periodistas”

Defender lo indefendible. En eso están los de Pablo Iglesias y sus afines, como el ex fundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, tras el señalamiento hace unos días a un periodista, Vicente Vallés, por parte del portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, que ha levantado una oleada de críticas que, sin duda, no se esperaban.

Y es que en la prensa española, son cada vez más los que ven agotado el vaso de su paciencia ante las constantes críticas y ataques de la formación de izquierdas a todo aquello que no siga lo que ellos consideran que es la verdad.

La “pedrada mental” de Monedero contra Vicente Vallés

Tal es el lío que tienen montado en Podemos desde las palabras de Echenique, que Monedero ha ofrecido una versión tan inverosímil como surrealista. De hecho, ha asegurado a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, dirigido directamente a los periodistas que “la Libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación ni a los periodistas”, casi nada. Aunque Monedero no se ha quedado aquí, pues ha aseverado que dicha libertad de prensa “se delega si trabajas con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas”.

Y como muestra ha pretendido poner un ejemplo, en su propia persona, como docente que es, señalando que “la Libertad de Catedra no nos pertenece a los docentes. Pertenece a la sociedad”.

A ver periodistas: la Libertad de prensa pertenece a la ciudadanía, no a las empresas de comunicación ni a los periodistas. Se delega si trabajas con objetividad, no cuando eres parte de las cloacas. La Libertad de Catedra no nos pertenece a los docentes. Pertenece a la sociedad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 5, 2020

La libertad de prensa, un derecho fundamental según la UNESCO

En este sentido, debemos de tener muy presentes que, según la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y sus corolarios, la libertad de prensa y la libertad de información, estos derechos son los fundamentos de la democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos.

Por lo tanto, la libertad de prensa junto con la de expresión, son dos derechos fundamentales. Tal es así que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Organización de Naciones Unidas, se reconoce este derecho a todas las personas.

Simplemente hay que leerse al artículo 19, que indica: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Numerosas críticas contra Monedero por su nueva “pedrada mental”

Muchas han sido las críticas que ha recibido Monedero por estas afirmaciones, de entre las cuales destaca las del periodista Cristian Campos, quien ha asegurado a través de un tuit tras leer las palabras del ex fundador de podemos, qué es lo que pasa “cuando no tienes ni idea de derecho, ni de periodismo, ni de ciencia política, ni de nada de nada, pero te inventas pedradas mentales que sonrojarían a un doceañero y las lanzas al mundo porque es gratis. “Delegar la libertad de prensa” dice. Lo que hay que leer”.

Cuando no tienes ni idea de derecho, ni de periodismo, ni de ciencia política, ni de nada de nada, pero te inventas pedradas mentales que sonrojarían a un doceañero y las lanzas al mundo porque es gratis.



“Delegar la libertad de prensa” dice.



Lo que hay que leer. https://t.co/F2K5omg5BB — Cristian Campos (@crpandemonium) July 5, 2020

