Ana Beltrán (PP), en COPE: "Si Sánchez no desautoriza de inmediato a Iglesias y Garzón, será cómplice"

La polémica que gira en torno a la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona continúa. Esta vez, el ministro de Consumo y el vicepresidente del Gobierno han cuestionado la neutralidad política de Felipe VI. Unas declaraciones que han provocado la indignación entre la oposición.

Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales. Art.1.2CE: La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado pic.twitter.com/WnWR0valz6 — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) September 25, 2020

Ana Beltrán es vicesecretaria general de organización del PP y presidenta de la formación en Navarra. Con ella, hemos valorado estas palabras. “Estamos asistiendo a un ataque histórico hacia el Rey y ese ataque parte del Gobierno de España”, aseguraba. Además, pedía que Sánchez desautorice a Iglesias y a Garzón. De no hacerlo, el presidente sería “cómplice de esta grave crisis institucional”.

Sobre la justificación del Gobierno de la ausencia del monarca en Barcelona, que decían desde el Ejecutivo que era por seguridad, Beltrán ha asegurado que “no se lo cree nadie”.

Para la presidenta del PP navarro, Pedro Sánchez no debate estos ataques a la monarquía por dos motivos: “El presidente del Gobierno quiere contentar a sus socios de Gobierno y presupuestarios, como los independentistas y Bildu”. Lo que más escándalo le produce, a su parecer, son las cesiones de Sánchez a costa de sacar adelante los PGE y seguir en el poder. “No le importa nada romper España ni romper el orden constitucional”.

Desde el PP exigen a Sánchez la desautorización de Garzón e Iglesias y después valorarán las acciones que se podrán emprender. No obstante, no cree que haya una rectificación: “Ya llevamos muchos meses con continuos ataques de Iglesias y Garzón a la monarquía y Sánchez no ha hecho absolutamente nada”. Y añadía: “Al presidente no le interesa que ellos pidan disculpas porque dependen de los socios y quiere contentar a los independentistas catalanes”

Pablo Iglesias aseguraba que Felipe VI carecía de neutralidad política. Unas palabras que llegaban tras el mensaje de Garzón con la misma idea. El ministro de Consumo también arremetía contra la monarquía a través de redes sociales.