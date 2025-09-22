El aeropuerto de Copenhague cierra tras detectar varios drones sospechosos: suspendido el tráfico

El aeropuerto de Copenhague, el más grande de Dinamarca, ha cerrado por completo sus operaciones este lunes, suspendiendo todos los despegues y aterrizajes. La drástica medida se ha tomado tras el avistamiento de varios drones sospechosos sobrevolando el área, lo que ha activado todas las alarmas de seguridad. La policía danesa ha confirmado la situación a través de un comunicado en redes sociales donde afirmaban que “el aeropuerto está actualmente cerrado para despegues y aterrizajes, ya que se han avistado dos o tres drones grandes sobrevolando la zona”. La incertidumbre es total, ya que las autoridades han añadido que “se desconoce cuándo volverá a la operatividad”.

Caos en el principal nudo aéreo de Dinamarca

Este incidente ha generado un importante caos en el aeropuerto más transitado de la región nórdica. Las operaciones se suspendieron a las 20:26 horas, según los datos del servicio de seguimiento de vuelos FlightRadar. Como consecuencia directa, alrededor de 35 vuelos han sido desviados a aeropuertos alternativos, afectando a cientos de pasajeros. Un portavoz del aeropuerto ha informado que los servicios de seguridad y emergencias están trabajando intensamente para identificar los drones, aunque se ha negado a proporcionar más detalles debido a que la investigación está en curso.

Preocupación por la seguridad en la región

La situación de Copenhague no parece ser un hecho aislado y coincide con otros incidentes en la región que aumentan la preocupación. Casi a la misma hora, la policía de Oslo (Noruega) ha arrestado a dos personas por volar drones dentro de una zona de exclusión aérea en el centro de la ciudad. Los aparatos sobrevolaron una zona vigilada por las Fuerzas Armadas en el castillo de Akershus, un punto estratégico y sensible. Los detenidos, dos hombres de Singapur, han sido acusados formalmente y están a la espera de ser interrogados por los servicios de seguridad noruegos.

Este tipo de vuelos está estrictamente regulado en Noruega, donde se ha establecido una zona de exclusión aérea sobre la mayor parte del centro de su capital. Para poder operar un dron en esta área se requiere una licencia especial de la Autoridad de Aviación Civil Noruega, lo que evidencia la seriedad con la que se tratan estos incidentes. Mientras tanto, en Copenhague, la tensión y la incertidumbre se mantienen a la espera de que se pueda garantizar la seguridad y reanudar el tráfico aéreo.