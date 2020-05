La advertencia del coronel Pedro Baños sobre la nueva función de WhatsApp: “Bienvenidos a la dictadura”

Pedro Baños ha querido analizar la nueva funcionalidad que ha estrenado el gigante de la mensajería instantánea: Whatsapp. El objetivo principal sobre el que se sustenta el nuevo “chatbot” es el de frenar la desinformación y facilitar a los usuarios localizar con cerelidad las “fake news”. Un chatbot es un programa informático que se encarga de ejecutar de forma automática tareas a través de Internet.

Los usuarios tienen la oportunidad de desmentir bulos que se propagan por Internet. El software se encuentra actualmente en inglés, aunque está previsto que en “dos semanas” se traduzca al español: “Se ha desarrollado para hacer frente al reto que supone la desinformación, en especial durante la pandemia”, aseguran sus creadores. Los que se colaboran con la siguiente empresa: International Fact-Checking Network (IFCN), división del Instituto Poynter y que ejerce, a su vez, de organización mundial de grupos de verificación.

Ante esta herramienta de verificación de noticias que ha lanzado Whatsapp, el coronel Pedro Baños ha asegurado lo siguiente: “Bienvenidos a la dictadura del algoritmo, al servicio de empresas que persiguen fines lucrativos. Por supuesto, es por nuestro bien”, indicaba el popular coronel.

“WhatsApp estrena un nuevo «bot» para desmentir bulos sobre el coronavirus de la alianza de verificadores”

Bienvenidos a la dictadura del algoritmo, al servicio de empresas que persiguen fines lucrativos.

Por supuesto, es por nuestro bien.https://t.co/diXgjWSg9S — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) May 6, 2020

Frente a esta opinión, han sido muchos los usuarios que han compartido la posición del Coronel. Un tuitero indicaba que a pesar de estar de acuerdo, por motivos laborales muchas personas están obligados a tener la aplicación. Además, decía que “de nada sirve ir contra el rebaño, por mucho que les digas... no hay nada que hacer”.

Estoy de acuerdo, pero por motivos laborales muchos estamos obligados a tenerlo. Además, de nada sirve ir contra el rebaño, por mucho que les digas, no hay nada que hacer ? — Sebastian (@Sebas191) May 6, 2020

En declaraciones a la Cadena COPE, Pedro Baños aseguraba que “existe una tendencia a restringir las opiniones de los ciudadanos”. El coronel Baños nos contaba que era discutible la neutralidad de las redes sociales ya que “son un negocio y viven de los datos que nosotros les aportamos. Nos conocen muy bien a través de los algoritmos. Establecen un mapa de escucha”, aseguraba el Coronel.

Facebook colabora habitualmente con las empresas 'Newtral' y 'Maldita.es' en nuestro país para luchar contra la desinformación. Al tratarse Whatsapp de una compañía propiedad del gigante tecnológico dirigido por Mark Zuckerberg, es de esperar que el papel de la empresa de Ana Pastor y sus antiguos colaboradores de laSexta sea fundamental en esta nueva herramienta que desarrolla la aplicación de mensajería instantánea más popular en España.

A finales de abril, el Coronel Baños denunció a través de su cuenta de Twitter que se había visto limitada su participación en esta red social. Sobre ello, aseguraba que era “realmente extraño”. Esto era lo que indicaba por aquel entonces Pedro Baños: “Nadie me ha dado ninguna explicación. Yo llevaba tiempo oyendo comentarios al respecto: restricciones y limitaciones graves incluso también en Youtube y Facebook. No obstante, no le habría prestado demasiado atención”.

Esto sucedió ayer, minutos después de emitirse #LaEstirpedelosLibres.

Solo había enviado un tuit.

Pero no seamos mal pensados. No es censura.

Hagamos caso a nuestros amados líderes y al Ministerio de la Verdad Absoluta y repetid conmigo: ¡No existe la censura! ¡Es un bulo! pic.twitter.com/a6oqnbrMpY — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) April 17, 2020

Esta supuesta “censura” tenía lugar unos minutos antes de emitirse La Estirpe de los Libres, el programa de Iker Jiménez en el que colabora habitualmente.