Iker Jiménez desvela en COPE cómo ha vivido las críticas: "Nunca entendí que se rieran del coronavirus"

Desde el estallido que ha supuesto en nuestras vidas la llegada del COVID–19, Íker Jiménez se ha erigido en el periodista que ha intentado desvelar las incógnitas que rodea al coronavirus. Junto a su grupo de expertos ya avisaba desde el mes de enero lo que podía ocurrir en el mundo si no se tomaban las medidas necesarias. Como buen periodista de investigación, Íker Jiménez ha seguido intentando resolver los enigmas que nos deja el COVID – 19 a través de Milenio Live, su canal de YouTube, que ha congregado a miles de personas expectantes por descubrir más respuestas sobre el coronavirus. Sin pretenderlo, sus programas se han convertido en una fuente no oficial de información que cuenta los que otros no se atreven a contar o que son silenciadas. El popular presentador de “Cuarto Milenio”, pasó por la “Noche de Adolfo Arjona” donde reflexionó sobre los actuales acontecimientos que nos rodean tras la aparición del COVID – 19.

El popular presentador tiene claro que este momento será estudiado en las clases de historia en el futuro: “Estamos en un momento de shock, cuando se están en shock y con ganas de salir de este sueño malo no tiene tiempo para la reflexión que llegará con el paso de los años por parte de los historiadores. Estamos demasiado metidos en el tema. Decía Stalin que cuando los números son altos son estadísticas y dejas de tener un nexo anímico con las personas. Cuando hablas de 25 mil muertos parece que da igual aumentarlos a 62 mil. Va a ser muy difícil revertir todo esto, pero el pueblo español seguro que lo intentará. No se puede mirar para otro lado y no minimizar esta tragedia. Nos lo dirán los estudiosos del futuro”.

EN BUSCA DE LA VERDAD

Íker Jiménez no se siente como la imagen de la búsqueda de la verdad del origen del COVID – 19 en España, pero siempre ha mantenido que ante la irrupción del coronavirus no podía quedarse de brazos cruzados y por ello reactivo Milenio Live: “Mucha gente me ha descubierto. Me he sentido abrumado estar en las portadas todos los días. Me he sentido bastante molesto. Por mi popularidad hizo más célebre la sensación de que yo iba a la contra. Yo no iba a la contra de nada, ni de nadie. Yo estaba trabajando en un tema similar sobre el síndrome tóxico que se dio en España en 1981 y que dejó entre 800 y mil 500 muertos, y cuyo epicentro fue en Torrejón, como ocurrió con el coronavirus. Por ello yo estaba hipersensibilizado, estaba metido en ese tema desde hacía seis meses. Entre lo que era el poder, los medios, la ocultación, el maquillaje…cuando pasa algo gordo, tiene cierta lógica, aunque yo no la comparto, lo de no alarmar. Entonces, cuando veo que aparece lo del coronavirus, yo ya esto con ese magma en mi interior y junto con un grupo pequeño de mi productora, nos ponemos al habla con médicos, investigadores y son ellos mismos los que estaban participando en lo que pasó en España hace 40 años, los que me advierten desde enero que esto va a ser tremendo. Y claro, ¿cómo lo cuentas? El país estaba en que no iba a suceder nada aquí, los medios estaban que no. Yo vivía en una especia de ficción con los informes que me mandaban personas sin ningún tipo de interés, que no cobran del Estado, con independencia absoluta que advertían que esto podía suceder. Y cuando da el salto a Italia ya se podía ver que no estábamos tan lejos. Y yo lo que veía era presentadores riéndose, burlándose del que se compra mascarillas. No lo podía entender. Yo me topo con todo tipo de resistencia a contar mi historia. Podía hacer dos cosas: o quitar hierro a lo que estaba pasando o advertir lo que ocurría”.

Jiménez explica que no ha percibido la censura en su cadena y que Milenio Live le ha permitido seguir con las labores de investigación: “Son dos mundos diferentes hacer el programa en la tele que en YouTube. Le planteo a mi cadena que viendo que con las condiciones que estaban sucediendo era imposible grabar y que era arriesgado, grabé mi último programa a primeros de marzo, y ya dije que no quería grabar porque era arriesgado, pero estábamos lejos del momento de la alarma oficial. Parece que soy un profeta loco y yo no digo nada, soy un periodista, ha sido un club de médicos de máximo prestigio el que siempre me ha estado asesorando. Los medios ponen mi nombre, pero yo no soy nunca, son los médicos. Entonces como intuyo lo que va a pasar, tengo que seguir contándolo aunque me quede sin poder hacerlo en la tele. No he tenido censura de mi cadena, el plató donde yo grabo está cerrado. Ante esa orfandad de no poder grabar, me reinvento y vuelvo a Milenio Live, yo ya hacía cosas en YouTube. Como decía Félix Rodríguez De la Fuente ''yo hablo en libertad y lo hago desde mi casa'. Lo bueno de YouTube es que la inmediatez es absoluta, no es tan complejo como la televisión. Lo que no me esperaba es el pelotazo que ha sido, no por mí si no por mi grupo de amigos que cuentan lo que cuentan. Dan una información crítica que no se ve en la mayoría de medios. Ha sido mi experiencia más grata en mis 30 años en la profesión”.

EN WUHAN ESTÁ EL ORIGEN DEL COVID - 19

Sobre el laboratorio de Wuhan, el director de Milenio Live revela datos sorprendentes: "Cómo se puede investigar en Wuhan sin ir a Wuhan. Pudimos conectar con gente que trabajaba en el laboratorio de Wuhan. Yo sabía la existencia de ese laboratorio pero no como se trabajaba y gracias a mi amigo Cristián Llorente que ha trabajado como empresario informático en toda Asia, me acaba consiguiendo los planos del laboratorio y sus grabaciones personales. La gente desde su casa estaba viendo el laboratorio por dentro, donde se experimenta con el coronavirus y se ven a los murciélagos de herradura. Hay un edificio que está apartado, pero el otro está a 237 metros del mercado de Wuhan que es la zona cero. Me pareció una investigación alucinante. Nos metimos dentro del laboratorio y vimos las salas de investigación. Tenemos nuevas herramientas y debemos saber usarlas".

La investigación no está siendo fácil. Hay muchos intereses: “Me da la impresión que por muchos intereses va a ser mejor cubrir esto con una capa política, mediática, económica, vírica, farmacéutica. Se sabrá que pasó algo y no sabremos muy bien de qué. Hay tantas ganas de superar esto que las personas quieren olvidar esto cuanto antes. No sabemos quién es el paciente cero, no sabemos quién es el huésped ni el animal que nos traslada el virus. Eso es fundamental para crear una vacuna. Se cree que es una zoonosis, pero no está muy claro. Lo último que sabemos desde Wuhan, dicen que este virus tiene un noventa y tantos por ciento de un murciélago conocido como de herradura. Pero se desconoce que animal o que cosa añade el porcentaje restante, este virus es muy diferente al resto de coronavirus, se dice que esa parte pertenece a una serpiente muy venenosa con una picadura un 16 veces más letal que la cobra y que se llama krait, su mordedura ha matado a mucha gente en China. No entienden los virólogos como lo que más se parece a este coronavirus que ha entrado en nuestros cuerpos parte sea de un murciélago de Wuhan y esta serpiente. Hubo un contacto entre ellos, es cierto que la serpiente se puede alimentar de estos murciélagos, pero ¿cómo se recombinó eso? se dice que pudo entrar por los perros. Se están matando perros a mansalva en China porque creen que los perros callejeros pueden tener restos de esos murciélagos que devoran. Pero a día de hoy los que están en el origen del virus no saben dónde está el origen del virus, ni cuál es el animal intermedio, ni porque este virus tiene áreas que no se parece a ningún coronavirus y desde luego nos ha demostrado que tiene dos caras, una la pasas como una gripe, pero el 20 % de la otra cara te aniquila”.

Lo que sí se ha podido comprobar a través de Milenio Live es que en el laboratorio de Wuhan está la clave del origen y la propagación del COVID – 19: “Será muy difícil responder a las preguntas porque hay muchos intereses. Yo no voy de conspiranoico. Hay gente que no quiere seguir hablando de esto. Llegué a saber el número de murciélagos que estaban en el mercado de Wuhan. Descubrí que dos operarios tuvieron que hacer cuarentena mucho antes del coronavirus, dos doctores, con nombres y apellidos mordidos por este murciélago en los experimentos. China es el lugar del mundo donde más virus procedentes de murciélagos existen guardados en neveras pase esto... claro que puede ser sólo del animal, no hace falta deformarlo. Pero que se pudo escapar y que uno de sus operarios pudo transmitirlo, estoy absolutamente seguro. Estados Unidos ya había advertido sobre el peligro de este laboratorio, pero luego hay mucha propaganda y mucha disputa entre Estados Unidos y China. Pero lo que es seguro es que a menos de 300 metros de este mercado existen un laboratorio con dos mil virus diferentes procedentes de esa bomba quioquímica que es un murciélago”.

ESPERANZA PARA EL FUTURO

Por último, Íker Jiménez, espera que cuando toda esta situación pase, nos encontremos con una humanidad mucho mejor: “Quiero acabar con un mensaje positivo y de esperanza. Me impresionó muchísimo salir a la calle y ver a la gente con las máscaras y guardando la distancia. Me recordó cuando tuve que hacer un reportaje de Chernobyl, a un mundo apocalíptico, a cosas que sólo he visto en la ficción, que jamás hubiera imaginado. Por ser positivos, de las peores crisis de la humanidad ha resurgido el pueblo y la gente salió con esperanza y aprendizaje. Es duro decir esto con miles de muertos. Pero te quiero dejar esta imagen. Antes del confinamiento estaba en el supermercado y se produjo un revuelo en las cajas conmigo, algo que me abruma y me da un poco de vergüenza, y entonces una cajera con sus guantes y su mascarilla me dice, Iker ¿sabes que he notado? Que toda la gente es más amable, es la humanidad entera la que está preocupada. No es un problema de otro ni de un vecino. Esa amabilidad, ese no darnos cuenta de que no hay que ser un idiota ni un egoísta se gana en aprendizaje. A lo mejor el renacer de esto es con una serie de valores que los teníamos olvidados, con una serie de egoísmos que nos tenían olvidados a todos, con unas prisas increíbles que nos minaban… ¿Por qué cuando pase esto no vamos a ser más amable? ¿Por qué no vamos a tener más empatía con el que no conocíamos? Tengo la esperanza que esta tragedia sea un renacimiento hacia una mayor conciencia del ser humano.”

