Pedro Baños, en COPE: “Existe una tendencia a restringir las opiniones de los ciudadanos"

En COPE.es, hemos hablado con Pedro Baños, Coronel del Ejército de Tierra con una gran trayectoria profesional. Es analista y conferenciante en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, inteligencia, terrorismo y relaciones internacionales. Y, por supuesto es colaborador en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio (hoy en YouTube con Milenio Live y La estirpe de los libres), además de tener su propio espacio en Cuatro, La mesa del coronel.

Hace varios días, Baños denunciaba a través de su cuenta personal de Twitter que se había limitado su participación en la red social. Al respecto, ha asegurado que “es realmente extraño". Baños ha asegurado lo siguiente: "Nadie me ha dado ninguna explicación. Yo llevaba tiempo oyendo comentarios al respecto: restricciones y limitaciones graves incluso también en Youtube y Facebook. No obstante, no le habría prestado demasiado atención".

En palabras del coronel Pedro Baños, nos ha explicado cómo "el otro día me llamó la atención que cuando apenas acabo de poner un tuit dando las gracias a todas las personas que había visto mi intervención... y de repente veo que me restringen la cuenta. Entonces entendí que debería ser por algún motivo que no era el que me decía. Twitter me lanzó un mensaje en el que aseguraban que yo estaba lanzando 'spam'. Lo cual me extrañó y por lo tanto, lo denuncié”, aseguraba.

Esto sucedió ayer, minutos después de emitirse #LaEstirpedelosLibres.

Solo había enviado un tuit.

Pero no seamos mal pensados. No es censura.

Hagamos caso a nuestros amados líderes y al Ministerio de la Verdad Absoluta y repetid conmigo: ¡No existe la censura! ¡Es un bulo! pic.twitter.com/a6oqnbrMpY — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) April 17, 2020

Dentro de ese tuit, hacía referencia a un ministerio de la “Verdad Absoluta”. Y tiene una explicación. El Coronel nos ha hablado de un derecho constitucional "que nos ha costado mucho tiempo conseguir", nos hablaba de la libertad de información. De la participación libre y expresar opiniones. “Se debe permitir una libertad absoluta a la hora de opinar y tener el suficiente ejercicio crítico para no seguir las barbaridades que pueda decir la gente. Por tanto, si se empiezan a limpiar estos espacios, constreñimos las libertades y taponamos las válvulas de escape que tienen que tener todas las sociedades. Ya en tiempos romanos se hablaba de ello".

Sobre la supuesta “neutralidad” de redes sociales, indica: “Es discutible. Las redes sociales son un negocio y viven de los datos que nosotros les aportamos. Nos conocen muy bien a través de los algoritmos. Establecen un mapa de escucha”, aseguraba el Coronel Pedro Baños.

Hemos querido valorar con el Coronel las palabras del General de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. “Lo primero que debo decir es que lo conozco muy bien. Si hay una persona seria y profesional es él. Se limitó a trasladar la directriz en la que parece ser apuntaba a eso. El riesgo que existe con este tipo de situaciones excepcionales es que alguien puede caer en la tentación de no hacer política de Estado sino política partidista”. Santiago recibe órdenes de un Gobierno, pero el Ejecutivo tiene la responsabilidad de dar órdenes que correspondan con las necesidades del Estado. “Santiago se limitó a trasladar la instrucción escrita, de la que luego Marlaska se retractó. Sin maldad ninguna, el General se limitó a eso”.

¿Qué habría ocurrido si hubiese actuado antes el Gobierno?

Para el Coronel Baños, “es difícil saberlo. Muchas veces hacemos comparaciones con otros países, pero también es verdad que son países que han ido aprendiendo de lo que nos iba pasando a los demás. Hay que tener cuenta que cualquier medida que adopte cualquier Gobierno va a ser criticada”. Estamos en una situación muy compleja, donde todas las personas que estamos confinadas estamos hartas de estarlo.

Es momento, por tanto, “de estar unidos. Ya vendrán luego las responsabilidades políticas. Ya llegará el momento de dilucidar todo eso. Ahora es el momento de salir de una vez por todas de esto”.

El nuevo tablero mundial tras el coronavirus

En estas circunstancias, tal y como nos ha indicado Baños, se ha agudizado el enfrentamiento entre EEUU y China. "El gigante americano no va a dar su brazo a torcer y quedarse pasivo ante la superación de China en muchos activos”.

El General plantea 3 escenarios: "que EEUU siga dominando buena parte del mundo en muchas órdenes, que China acabe de superarle o que el mundo quede dividido de una manera similar a lo que existió durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que esperamos es que todo se desenvuelva de manera pacífica"

Y lanza un último apunte: "En Europa parece que no terminamos de unirnos".

¿Qué ocurre con los conflictos bélicos en tiempos de COVID-19?

"Continúan activos. Pero nos hemos olvidado. Con todo el drama humanitario, recordamos también los casos de coronavirus presentes en campos de refugiados". Por tanto, son conflictos olvidados porque ahora mismo “estamos preocupados en el COVID-19 y parece que nos hemos olvidado de Irak que le afecta la caída del petróleo o África con Boko Haram... República Centroaftricana... en fin, dónde hay tantos conflictos abiertos”, repasaba el Coronel Pedro Baños para COPE.