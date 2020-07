Abascal a Otegui tras su último ataque a Vox: “Va a tener que desalojar a la Ertzaintza también”

Era el objetivo de Vox desde el minuto uno en las elecciones autonómicas al País Vasco celebradas el pasado domingo, entrar en el Parlamento y que los vascos puedan “escuchar una voz libre y sin miedo”, según ha señalado en más de una ocasión el presidente de la formación verde, Santiago Abascal.

Por el contrario, la obsesión de la izquierda independentista y abertzale, especialmente PNV y Bildu, aunque también Podemos y PSOE, era impedir que Vox obtuviese representación parlamentaria y para ello se han empleado a fondo, aunque no les ha salido bien la jugada, pues los de Abascal conseguían su objetivo al arrancar un diputado por la provincia de Álava.

Otegui usa los resultados de Vox en el País Vasco para atacar a la Guardia Civil

Este diputado obtenido por Vox no ha sentado nada bien, sobre todo, entre las filas Bildu, la formación que lidera el terrorista Arnaldo Otegui, quien no ha dudado en afirmar que Vox ha logrado un mayor porcentaje en los comicios del pasado 12-J donde "votan los guardias civiles acuartelados" y ha asegurado que ese es otro de los motivos por los que creen que la Guardia Civil debe ser "desalojada" de Euskadi.

Otegi, que ha realizado estas afirmaciones durante una entrevista para Radio Euskadi, ha señalado que no se puede dejar que Vox "marque la agenda" en el Parlamento y cree que es lo que va a intentar hacer. Por ello, considera que el resto de fuerzas deben tener la "suficiente perspectiva e inteligencia" como para no dejarles "marcar la agenda" y "para que, dentro de cuatro años, no exista ningún parlamentario de Vox".

Otegi cree que Vox ha logrado el voto de la Guardia Civil en las elecciones vascas y por eso ve necesario su "desalojo" de Euskadi https://t.co/xGW1fXmY0kpic.twitter.com/8fz0kjaCc6 — Europa Press (@europapress) July 15, 2020

"Nosotros con Vox no tenemos nada de que hablar”, ha señalado el coordinador general de Bildu, quien ha indicado que “otra cosa es la vida parlamentaria, porque van a estar juntos en comisiones; ya veremos".

Contundente respuesta de Abascal a Otegui tras su último ataque a Vox

Estas palabras de Otegui en las que ha usado la entrada de Vox en el Parlamento como excusa en su deseo de que la Guardia Civil abandone el País Vasco, ha tenido una contundente respuesta por parte de Abascal, quien ha asegurado que “si es por votar a VOX, creo que el terrorista Otegi va a tener que desalojar a la Ertzaintza también”.

Si es por votar a VOX, creo el terrorista Otegi va a tener que desalojar a la Ertzaintza también.



Lo grave es que los que han practicado el desalojo de miles de vascos con la amenaza, muchas veces cumplida, del tiro en la nuca se sienten impunes gracias a Sánchez-Iglesias. https://t.co/wf36mBJwCP — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) July 15, 2020

El presidente de Vox no ha dejado pasar la oportunidad, además, para recordar el blanqueamiento de los asesinatos de ETA por parte de determinadas formaciones políticas nacionales, al asegurar que “lo grave es que los que han practicado el desalojo de miles de vascos con la amenaza, muchas veces cumplida, del tiro en la nuca se sienten impunes gracias a Sánchez-Iglesias”.

