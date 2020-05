La seria amenaza de Abascal a Marlaska por "utilizar a nuestra policía"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la decisión del Ministerio dirigido por Fernando Grande Marlaska de aumentar los controles en las redes sociales para evitar movilizaciones como la del pasado domingo en el barrio de Salamanca. Abascal ha hecho un llamamiento a través de Twitter para que las manifestaciones continúen.

La amenaza de Abascal a Marlaska

El líder de la formación ha propuesto hacer “caceroladas todas las tardes” o practicar deporte con “carteles de gobierno dimisión”. Además, ha recordado el día 23 de mayo se manifestarán contra el Gobierno. Esta fecha es cuando está programada la convocatoria de Vox por toda España para manifestarse en coche.

La Dirección General de la Policía Nacionalha exigido que se refuerce el rastreo en las redes sociales, perfiles y páginas web que puedan promover movilizaciones. Una decisión a la que Santiago Abascal no ha tardado en reaccionar.

El presidente de Vox advierte al “señor Marlaska”, ministro de Interior, de que no utilice a “nuestra policía para reprimir las legítimas protestas del pueblo español”.

Sonarán cacerolas todas las tardes. Haremos deporte con carteles de gobierno dimisión. Gritaremos Libertad. Y nos manifestaremos el día 23.

Señor Marlaska, ni se le ocurra utilizar a nuestra policía para reprimir las legítimas protestas del pueblo españolhttps://t.co/cUnJ2yGshN — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) May 12, 2020

Interior aumenta el control en las redes

La Dirección General de la Policía Nacional ha ordenado a sus agentes que intensifiquen los controles en las redes sociales para conocer las posibles movilizaciones. El objetivo de esta monitorización es que se cumplan las restricciones a la circulación impuestas por el Ministerio de Sanidad y evitar que se propague el virus.

Sin embargo, esta orden está generando malestar en el cuerpo ya que se puede interpretar que el Gobierno lo está utilizando para impedir protestas en su contra.

Esta medida surge a raíz de la cacerolada que ocurrió el pasado domingo en la calle de Núñez de Balboa, situada en el Barrio de Salamanca. La Policía Nacional acudió hasta ese punto tras recibir la llamada de un ciudadano a las 21 horas, quien denunciaba que había un grupo de individuos que incumplían las limitaciones fijadas por la Comunidad de Madrid, ya que estaban llevando a cabo una especie de manifestaciones, aseguran fuente de Interior.

Barrio de Salamanca, Madrid.

Al parecer una llamada informaba de una concentración en la vía pública de numerosas personas incumpliendo el #EstadoDeAlarma

Una vez en el lugar comprobaron que sólo se trataba de una cacerolada en protesta de la gestión del gobierno de Sánchez. pic.twitter.com/OXnMKG6HyD — Antidisturbios ���� (@FuerzasDelOrden) May 11, 2020

Cuando llegaron los agentes se encontraron a un centenar de personas por las aceras y en la calzada, gritando proclamas a favor de la libertad y contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La cacerolada terminó con 13 personas identificadas y sancionadas por incumplir el real decreto del estado de alarma, ya que no cumplían las medidas fijadas por sanidad, como concentrarse sin guardar la distancia social frente a una vivienda que tenía la música a todo volumen, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Sin embargo, el primer análisis del incidente reveló que esta concentración se produjo de manera espontánea y no se había localizado ninguna convocatoria a través de las redes sociales. A raíz de esta situación, al día siguiente, el lunes, se convocó en el mismo barrio y a la misma hora una concentración, pero con más personas.

Aunque no solo fue en esta zona de Madrid, en Pinar de Chamartin, localizado en el distrito de Ciudad Lineal, decenas de personas se concentraron para corear proclamas contra el Gobierno. Aunque, a diferencia del domingo, la Policia no trató de identificar a todos los que estaban allí, ni convencerles de que se disolvieran; solo controlar la zona pero no tenían orden de intervenir, según explica 'El Confidencial' en el artículo compartido por Santiago Abascal.

Ayer se trató de parar una protesta contra el gobierno de un puñado de madrileños en un acto absolutamente lamentable y rayando la tiranía.

Hoy han bajado a la misma calle cientos.

La libertad no se negocia, se defiende.

���� pic.twitter.com/3NjezSE4cS — Jaime de Berenguer ���� (@jaimeberenguer) May 11, 2020

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR:

¿Recortará Sánchez el sueldo de los funcionarios? Gay de Liébana responde

La escalofriante advertencia de un ex juez del Supremo sobre los peligros del estado de alarma de Sánchez

El rapapolvo de Herrera a Sánchez, entre lo más leído de este lunes