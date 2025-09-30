Westminster 175

Ayer la diócesis de Westminster, que abarca la zona de Londres al norte del río Támesis, cumplió 175 años desde su fundación. Es la diócesis primada de Inglaterra y este aniversario redondo nos recuerda que apenas antes de ayer, en 1850, no existía jerarquía católica en una de las grandes naciones de Europa. Durante más de tres siglos los católicos vivieron clandestinamente en Inglaterra, Gales y Escocia. Fueron siglos de silencio y de represión, como ha recordado en una bella carta pastoral el actual arzobispo de Westminster, cardenal Vincent Nichols, que ha citado al respecto la carta del apóstol san Pablo a Timoteo: “combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado”. Hace 175 años la vida católica salía lentamente a la luz. “Solo gradualmente recuperamos un lugar reconocido en la vida pública y política”, evoca el cardenal en su carta. Compartiendo las mismas vicisitudes del resto de sus conciudadanos, los católicos restablecieron la vida parroquial dando estabilidad a los barrios; fundaron escuelas, y desempeñaron su papel en la vida pública y en el esfuerzo comunitario. Cómo no recordar especialmente a un londinense único, el gran cardenal John Henry Newman, que será proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa León XIV el próximo 1 de noviembre. Él ejemplifica, junto a muchos otros nombres no tan conocidos, la noble lucha de los católicos ingleses en aquellos tiempos brumosos.

Por eso, escribe el cardenal Nichols, “podemos estar orgullosos de quienes nos precedieron y nos transmitieron esta gran herencia, y nuestro deber es transmitirla a las próximas generaciones respondiendo a los desafíos actuales, fortalecidos como siempre por la generosa gracia de Dios”. Esta historia también es nuestra, primero porque pertenece a toda la Iglesia, segundo porque muchos católicos ingleses encontraron en España protección y sustento en los tiempos más duros de la persecución.