Carlos Herrera te desgrana las claves del plan de paz de EE.UU para Gaza

"La sensación es que lo peor ha pasado, pero, bueno, con el ojo medio abierto. Solo hay que ver cómo corría el agua ayer por las calles de Cullera o cómo en Gandía cayeron 239 litros por metro cuadrado. Lo gordo de este temporal descargó en el mar y en los municipios de primera línea de costa. No fue un día fácil para los pueblos más afectados por la DANA", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

COPE Dénia Marina Alta Ciudadanos caminan por las calles de Dénia bajo la lluvia en una jornada marcada por la alerta meteorológica

Donde ya se recupera la normalidad académica es en Castellón y Tarragona, donde se da por superado también este episodio de lluvias.

Otra de las noticias más destacadas del día es el plan de paz para Gaza que han acordado Trump y Netanyahu. Asegura Herrera que "la administración Trump ha venido trabajando en un plan medianamente razonable. Lo de “medianamente razonable” no lo digo yo, lo dicen todos los observadores, incluso los actores que están en ese escenario, a expensas de lo que diga Hamás. Y lo ha aceptado Netanyahu, lo ha aceptado Israel. Es una buena noticia, aunque algunos la vean de otra manera".

Prosigue su discurso indicando que cree que "Sánchez ha dicho con la boca pequeña, que le gusta esta propuesta de paz. Pero, conociendo al tipo, seguro que para sus adentros ha pensado: “Pues lo mismo se me acaba la cortina de humo y a ver qué me busco ahora para tapar mis corruptelas”, de las que les voy a hablar largamente. Claro, la cuestión está en si ese plan —en el que Hamás tiene que entregar a los rehenes en 72 horas, Israel se retira de la franja y una fuerza internacional de estabilización se hace cargo de ella— llega a buen puerto".

Israel, cuenta dando más claves al respecto, "renunciaría a anexionarse Gaza. Se abre la puerta, en el futuro, a que se den circunstancias para la autodeterminación palestina. Los países árabes lo han aceptado, pero, claro, aquí la clave está en qué dice Hamás, que de momento no ha dicho nada".

El portavoz de Hamás, indica Herrera, "parece poco entusiasta: dice que es un plan con una visión israelí, pero, bueno, ya veremos qué pasa. Porque lo que ha dicho Trump es: “Si Hamás no acepta este plan, Vivi —que es como le llama a Netanyahu—, tienes vía libre para destruir por completo y sin contemplaciones a Hamás”. Con lo cual, vamos a ver lo que sale de ahí".

