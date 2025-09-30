Roberto Morales, muy claro con Fede Valverde en El Partidazo de COPE por su última reflexión con respecto a su posición ideal: "Se desmiente a sí mismo"

Roberto Morales analizó este lunes en 'El Partidazo de COPE' las declaraciones de Fede Valverde sobre su posición en el campo. El periodista criticó la postura del jugador del Real Madrid, quien mostró su preferencia por el centro del campo en lugar del lateral derecho.

Valverde, ante la falta de laterales derechos en el equipo, afirmó: "No nací para jugar de lateral". Pero -según sus palabras- nunca se negó a jugar en esa posición.

"VALVERDE Se DESMIENTE a sí mismo"

Morales recordó que Valverde afirmó públicamente no querer jugar en la banda. Aunque el uruguayo matizó que está a disposición del entrenador, también señaló que "hay compañeros que entrenan muy fuerte para que les dé la oportunidad de esa demarcación, que tienen ilusión por jugar una demarcación en la que él no la tiene".

Para el periodista, con estas palabras el futbolista se contradijo. "Lo que ha hecho Fede Valverde ha sido desmentirse a sí mismo. No es que desmintiera a ningún periodista, es que fue él el que dio el paso para decir, 'yo no quiero jugar en la banda más'", ha sentenciado Morales.

'Jugar donde te pongan y punto'

El colaborador de COPE ha sido tajante al afirmar que un futbolista de élite no puede elegir su posición. "Es que que jugar donde te pongan y punto, pero ¿qué es esto de 'yo, me gusta aquí y me gusta allá'? Eso en el equipo de tu barrio, vale, en la élite no", ha explicado con contundencia.

A Morales le replicó David Sánchez, que fue más incisivo y contundente cuando insistió en que, si un jugador no está dando el nivel en el puesto que prefiere, "lo que tienes que hacer es jugar donde te ponga el entrenador y rendir ahí". Y puso como ejemplo el caso de Jules Koundé en el Barça, concluyendo que, aunque recientemente Valverde tuvo "un ejercicio de capitanía estupendo", en este tema "se equivocó".