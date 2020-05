La escalofriante advertencia de un ex juez del Supremo sobre los peligros del estado de alarma de Sánchez

El que fuera miembro y magistrado del Tribunal Supremo, el juez Adolfo Prego, ha revelado en Canal Sur los peligros de prolongar el estado de alarma y lanza esta advertencia sobre la “suspensión” de derechos en los planes del Gobierno. En una entrevista con la periodista Mariló Montero en el programa “5.C El Debate”, el ex magistrado explicaba por qué se trataba de una mala idea “prorrogar” el estado de alarma que plantea Pedro Sánchez para frenar el coronavirus.

Pero la argumentación de Prego radica en una diferencia fundamental: los matices entre un estado de alarma y un estado de excepción. Una reflexión que han compartido incluso líderes de la política española como el presidente de Vox, Santiago Abascal, a través de sus redes sociales.

¿Tiene sentido que se prolongue el estado de alarma?

La periodista Mariló Montero, conocida por presentar durante años las mañanas de Televisión Española, comenzaba la entrevista por videollamada con Adolfo Prego de la manera más directa: “¿Tiene sentido que se prolongue el estado de alarma?”. La respuesta del juez del Tribunal Supremo: negativa. “Si se prolongara con los contenidos propios de un estado de alarma, podría tener sentido, pero lo que está sucediendo es que está dando cobertura a cosas que son más propias de un estado de excepción”, lamentaba Prego.

Por lo tanto, cabría preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre un estado de excepción y un estado de alarma? El magistrado lo explica claro: “La diferencia es que en el estado de excepción se suspenden derechos fundamentales y en el estado de alarma se restringen”. Por si hay alguna persona que no lo haya entendido, Prego explica la diferencia en comparación con las restricciones para salir a la calle.

“Si esto lo llevamos al derecho de libre deambulación el estado de alarma permite exigir que la gente vaya por la calle con determinadas condiciones de salubridad para evitar contagiar o ser contagiados, evitar horarios, lugares, modos de estar... Pero no me pueden impedir ir de una ciudad a otra con mi coche. En el estado de excepción sí”.

Comparación con un preso

“Los derechos no se restringen, no se limitan, sino que se suspenden”, aclara el experto en derecho en la televisión pública andaluza. Prego va más allá y explica el caso comparándolo con un presidiario: “La diferencia entre un derecho delimitado y uno suspendido es esa: un preso tiene el derecho de deambulación suspendido, no puedes salir a la calle, de ninguna manera, salvo con autorizaciones. Pero en el estado de alarma se puede restringir, recortar el alcance ordinario de un derecho, pero no suspender, y vivimos con los derechos suspendidos en ese sentido. Por lo tanto, si el estado de alarma se va a prolongar para eso, pues no procede mantenerlo”.

Reacción de Santiago Abascal

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acudía a su perfil en redes sociales para aplaudir la reflexión del ex magistrado a la vez que alertaba sobre los planes de Sánchez. Para Abascal, Vox lleva semanas denunciando que el Gobierno de coalición “ha aplicado un estado de excepción encubierto”.

“El exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego explica con meridiana claridad lo que también VOX lleva denunciando hace semanas: Que Sánchez e Iglesias han aplicado un estado de excepción encubierto con el estado de alarma”.

El exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego explica con meridiana claridad lo que también VOX lleva denunciando hace semanas: Que Sánchez e Iglesias han aplicado un estado de excepción encubierto con el estado de alarma. pic.twitter.com/4oONtbjoGi — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) May 8, 2020

Adolfo Prego, miembro del Supremo hasta 2011

El ex magistrado del Supremo, Adolfo Prego, dejó el Tribunal Supremo en 2011 tras pedir una excedencia voluntaria, 13 años después de entrar a formar parte del organismo judicial. Anteriormente ejerció de presidente en la Audiencia Provincial de Segovia por un período de tres años, aunque llevaba magistrado desde 1986. Además, Prego es patrono de honor de la fundación Defensa de la Nación Española (Denaes).