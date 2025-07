Koldo a Ábalos sobre trabajar para él: "He conseguido mi meta en la vida, espero continuar aunque Carolina va a por mí"

COPE ha tenido acceso a unos nuevos audios de Koldo al exministro de Interior, José Luis Ábalos, donde relaciona trabajar con él con alcanzar su "meta en la vida". "Ahora vamos a mirar para adelante, voy a seguir trabajando para ti, que eso me genera mucha tranquilidad y mucha satisfacción", explica el exasesor de Ábalos en un audio grabado en un coche en el que habla de un problema relacionado con su mujer y la que parece ser la exmujer del ministro, Carolina Perles.

"Yo ya he conseguido mi meta en la vida, o sea, es decir, ya no puedo pedirle más ni a mi vida profesional ni a mi vida personal", explica Koldo en el audio, donde le da al ministro "las gracias por todo".

"Espero continuar contigo mucho tiempo. Sí, sé que lo tengo difícil porque Carolina va por mí también, pero bueno, seguiremos peleando día a día para intentar ayudarte. Seguiré diciéndote las cosas a la cara", concluye.

Y es que, previamente, se deja entrever en la conversación un problema relacionado con un gesto de la mujer de García respecto a Perles: "Siento mucho que tu mujer, y repito que es tu vida, no valore el esfuerzo que he intentado realizar, que no me ha salido bien".