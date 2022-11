Pilar Alegría: "El compromiso del presidente del Gobierno pasaba por reformar el delito de sedición"

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, ha recalcado que el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasaba por reformar el delito de sedición, al ser preguntada por posibles cambios en el tipo penal de malversación.

Así ha señalado que no puede opinar sobre este punto porque son "hipótesis" al tiempo que ha destacado que el compromiso del presidente está recogido en la proposición de ley presentada por los grupos que forman el Gobierno de coalición --PSOE y Unidas Podemos--, que de hecho elimina el delito de sedición y lo sustituye por uno de desórdenes públicos agravados.

En este sentido ha evitado responder sobre las enmiendas que presenten otros grupos a esta iniciativa legislativa sobre "cualquier otro tema", según ha indicado. "Entenderá que no me manifieste, no puedo opinar sobre hipótesis", ha señalado.

La portavoz socialista se ha expresado de este modo a pesar de que la semana pasada, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que continuaban las negociaciones con el PSOE para retocar el delito de malversación.

Respecto a las críticas de varios barones socialistas sobre la posibilidad de que se modifique este tipo penal -- que junto con el de sedición fueron los utilizados para condenar a los líderes independentistas catalanes--, fuentes de la dirección del PSOE señalan que las escuchan.