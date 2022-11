Javier Lambán: "Estoy radicalmente en contra de la supresión del delito de sedición"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, que "la polarización creciente" de España es "preocupante" y que el PP es "responsable como el que más".

En respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Mar Vaquero, el jefe del Ejecutivo regional ha considerado que "la deriva que está adoptando este país es preocupante", en alusión a "la recuperación del frentismo ideológico, de tan pésimo recuerdo en nuestro país", algo de lo que los populares "no se pueden abstraer".

Ha emplazado al PP a salir del "infantilismo político" y "ser personas mayores que sirvan a España y Aragón, y participen en una autocrítica común", comprometiéndose a que su partido --el PSOE-- actuará "en la misma dirección" por la defensa de la Constitución, de España y Aragón. En caso contrario, "como generación política habremos fracasado".

Radicalmente en contra de la eliminación del delito de sedición

"Estoy radicalmente en contra de la supresión del delito de sedición; lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017 fue muy grave y, ante los independentistas, el Estado, lejos de desarmarse lo que tiene que hacer es armarse más y mejor política y jurídicamente", ha aseverado Lambán, recordando que así lo manifestó ante el Comité Federal del PSOE y el Consejo de Política Federal de este partido, el pasado mes de septiembre en Zaragoza. "Se lo he dicho al presidente Sánchez y a todo el que me quiera oir".

Ha recalcado que en su partido se encuentra "en minoría" porque esta posición perdió en 2017 y él aceptó el resultado, lo que no quiere decir que no se sienta obligado a decir a los aragoneses lo que piensa, "que su presidente siempre defenderá a ultranza la unidad de España y combatirá con todas las armas democráticas a los independentistas catalanes y vascos".

"Otra cosa es que yo esté dispuestos a ser títere o instrumento de la estrategia de su partido", ha espetado Lambán a Vaquero, advirtiendo: "No lo haré jamás". Ha tildado de "lamentables" las "agresiones verbales" de ayer contra diputados socialistas "recurriendo a la práctica del escrache" y ha criticado "la bufonada infantiloide" protagonizada, ha dicho, por algunos miembros del PP días atrás a las puertas del Edificio Pignatelli: "Ustedes no son más que una simple estafeta de Madrid para repartir cartas".

Se ha dirigido a los populares para decirles: "Si ustedes tuvieran confianza en sí mismos como proyecto político y se sintieran una alternativa fuerte, capaz de ser convalidada ante la mayoría de la sociedad española, en vez de mendigar a los diputados socialistas --su voto-- lo que harían es una moción de censura al presidente del Gobierno de España, pero no lo van a hacer", apuntando que una moción de censura "aunque se pierda numéricamente en el Parlamento, se puede ganar políticamente".

"Ustedes no tienen proyecto salvo la cantinela sempiterna de bajar impuestos porque no tienen seguridad en sí mismos y porque Feijóo le ha cogido mucho miedo a Sánchez en el Parlamento", ha continuado Lambán, para quien los populares "no tienen ninguna autoridad ni legitimidad moral para hacerlo".

También ha dicho que los populares "solo respetan la Constitución cuando les interesa", por ejemplo al bloquear la renovación del CGPJ "porque la mayoría les favorece y quieren manipular la justicia".

Asimismo, ha aseverado que los populares carecen de "autoridad moral como partido" para hablar de presos de ETA porque "acercaron mas que ningún presidente socialista" y porque "por gobernar son capaces de vender su alma al diablo: Pactaron con Bildu en Álava, con HB en Navarra y llamaron a ETA movimiento vasco de liberación nacional por gobernar, porque no tienen principios".

Malversación

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mar Vaquero ha preguntado a Lambán "qué piensa hacer" para impedir la reforma de los delitos de sedición y malversación, asegurando que "podía haber hecho algo", y le ha recordado que es el máximo representante del Estado en Aragón.

"Cuando Sánchez se arrodilla ante los independentistas el problema es que arrastra a todos los españoles", ha dicho Vaquero, quien ha opinado sobre la reforma del delito de malversación que "la única finalidad es que no entre en la cárcel un compañero de partido condenado por malversar"

"Qué mal se tiene que encontrar Sánchez para tratar de conseguir un doble objetivo con esta ignominia: Mantenerse un año en el Gobierno y trasladar a todos esos versos sueltos que parecen discrepantes, entre otros usted, que al final sigue a pies juntillas lo que quiere Sánchez".

"El problema es que las únicas reformas no son las de malversación y sedición", sino que "el PSOE Aragón, con su silencio cómplice, cuando vota contra las iniciativas del PP en las Cortes Generales, convierte la calle en un lugar menos seguro y erosiona más las instituciones".

Mar Vaquero ha recordado que el PSOE ha votado, en las Cortes de Aragón, en contra de reformar la Ley del 'Solo sí es sí', "una ley que está beneficiando a los agresores sexuales, violadores y pederastas, y revictimizando a las víctimas".

La portavoz popular ha continuado afirmando que los presos de ETA, "los que quieren marcharse de España, son los que tienen en las manos la gobernabilidad" de España.

"La mayoría de los aragoneses no le quieren como presidente ya", ha dicho Vaquero a Lambán, de quien ha dicho que "quiere defender a los aragoneses a golpe de tuit y no tiene relevancia política ni en España ni aquí".