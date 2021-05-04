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      ELECCIONES MADRID (Titulares)

      Titulares de la jornada electoral en la Comunidad de Madrid

      Estos son los principales titulares que deja la jornada electoral en la Comunidad de Madrid.,AYUSO ARRASA EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON SIETE ESCAÑOS MÁS QUE LA SUMA DE TODA LA IZQUIERDA,PABLO IGLESIAS ABANDONA LA POLÍTICA,EL PP MÁS QUE DUPLICA LOS ESCAÑOS DE 2019 (DE 30 A 65) Y LE BASTARÁ CON LA ABSTENCIÓN DE VOX,AYUSO Y CASADO HACEN UNA LECTURA ESTATAL DE LA VICTORIA DEL PP Y CREEN QUE ES "UNA MOCIÓN DE CENSURA AL SANCHISMO",MÁS MADRID, SEGUNDA FUERZA POLÍTICA EN MADRID,

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 23:35

      Estos son los principales titulares que deja la jornada electoral en la Comunidad de Madrid.

      AYUSO ARRASA EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON SIETE ESCAÑOS MÁS QUE LA SUMA DE TODA LA IZQUIERDA

      PABLO IGLESIAS ABANDONA LA POLÍTICA

      EL PP MÁS QUE DUPLICA LOS ESCAÑOS DE 2019 (DE 30 A 65) Y LE BASTARÁ CON LA ABSTENCIÓN DE VOX

      AYUSO Y CASADO HACEN UNA LECTURA ESTATAL DE LA VICTORIA DEL PP Y CREEN QUE ES "UNA MOCIÓN DE CENSURA AL SANCHISMO"

      MÁS MADRID, SEGUNDA FUERZA POLÍTICA EN MADRID, EMPATA A 24 ESCAÑOS CON EL PSOE Y SUPERA A LOS SOCIALISTAS EN VOTOS

      EL PSOE SE HUNDE Y PIERDE 13 DIPUTADOS Y CASI 300.000 VOTOS

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      VOX, QUE GANA UN ESCAÑO, CREE QUE HA CUMPLIDO CON SU PARTE DE FRENAR A LA IZQUIERDA Y AUGURA UN CAMBIO DE RUMBO EN ESPAÑA

      UNIDAS PODEMOS GANA TRES ESCAÑOS PERO ES EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA ASAMBLEA

      PABLO IGLESIAS CREE QUE SE HA CONVERTIDO EN "CHIVO EXPIATORIO" Y QUE YA NO SUMA

      LA PARTICIPACIÓN RÉCORD CONSOLIDA LA VICTORIA DEL PP

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