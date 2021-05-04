Titulares de la jornada electoral en la Comunidad de Madrid

Estos son los principales titulares que deja la jornada electoral en la Comunidad de Madrid.
AYUSO ARRASA EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON SIETE ESCAÑOS MÁS QUE LA SUMA DE TODA LA IZQUIERDA
PABLO IGLESIAS ABANDONA LA POLÍTICA
EL PP MÁS QUE DUPLICA LOS ESCAÑOS DE 2019 (DE 30 A 65) Y LE BASTARÁ CON LA ABSTENCIÓN DE VOX
AYUSO Y CASADO HACEN UNA LECTURA ESTATAL DE LA VICTORIA DEL PP Y CREEN QUE ES "UNA MOCIÓN DE CENSURA AL SANCHISMO"
MÁS MADRID, SEGUNDA FUERZA POLÍTICA EN MADRID, EMPATA A 24 ESCAÑOS CON EL PSOE Y SUPERA A LOS SOCIALISTAS EN VOTOS
EL PSOE SE HUNDE Y PIERDE 13 DIPUTADOS Y CASI 300.000 VOTOS
CIUDADANOS PIERDE 26 ESCAÑOS Y NO LOGRA ENTRAR EN LA ASAMBLEA
VOX, QUE GANA UN ESCAÑO, CREE QUE HA CUMPLIDO CON SU PARTE DE FRENAR A LA IZQUIERDA Y AUGURA UN CAMBIO DE RUMBO EN ESPAÑA
UNIDAS PODEMOS GANA TRES ESCAÑOS PERO ES EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA ASAMBLEA
PABLO IGLESIAS CREE QUE SE HA CONVERTIDO EN "CHIVO EXPIATORIO" Y QUE YA NO SUMA
LA PARTICIPACIÓN RÉCORD CONSOLIDA LA VICTORIA DEL PP