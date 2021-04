Más Madrid pide llenar las urnas de feminismo contra el odio e intolerancia

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas, Mónica García, ha llamado este domingo a "llenar las urnas de feminismo" el 4 de mayo porque esa es "la mejor receta" contra "el odio y la intolerancia", y es por ello que sus oponentes en estos comicios "están tan nerviosos".

En un acto electoral centrado en las iniciativas feministas de su partido, García ha subrayado que "el feminismo nos ha enseñado cómo se le hace frente a la ultraderecha", y por ello las mujeres deben ser "la vacuna" contra esta ideología.

Ha insistido en preguntarle a la presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, cuál es "su hoja de ruta" y si "aspirará a gobernar" con su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, después de que esta pusiera en duda la veracidad de las cartas amenazantes con cartuchos de balas enviadas al exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"Monasterio es el árbol pero es que el bosque son las políticas del PP de los últimos 25 años", ha declarado García, al tiempo que ha pedido a Díaz Ayuso que se replantee si sigue creyendo que "que te llamen fascista es estar en el lado bueno de la historia".

También le ha reprochado a la presidenta que afirmase, en una entrevista con Efe, que volvería a tomar las mismas decisiones para enfrentarse a la pandemia, lo que, a su juicio, equivale a decir "que volvería a abandonar a los mayores, volvería a abandonar a los sanitarios y volvería a dar comida basura a los niños más vulnerables".

"Cada día que está la señora Ayuso de más es un día en el que tenemos más lejos recuperar nuestra normalidad", ha zanjado.

La pandemia, ha subrayado García, "tiene un componente social y tiene un componente de género", dado que las mujeres han estado "más expuestas" y han tenido que "echarse a la espalda" todo el "desgobierno e indolencia" del Ejecutivo de Ayuso.

También ha aludido a esa mayor exposición en el entorno político, donde se estudia "cómo vas vestida" o "qué gestos haces", dado que "la unidad de medida es la masculina".

Entre otras medidas, Más Madrid propone "garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", con permisos retribuidos de tres días para quienes sufran un aborto y la garantía de que la interrupción voluntaria del embarazo pueda realizarse en la sanidad pública, y promete, asimismo, crear 16 nuevos centros de atención a víctimas de violencia machista.

García también ha hecho hincapié en asegurar que los niños "no sean estigmatizados" por su orientación sexual y "no tengan el odio y la incultura en sus pizarras", que las personas LGTBI "no se sientan nunca jamás señaladas como si fueran enfermas", y que las mujeres "no sientan que si sufren es porque lo merecen".

A la candidata de Vox, Rocío Monasterio, le ha espetado que "en vez de estar preocupada por decir que no todos (los violadores) son hombres, se podría hacer cargo de lo que sí sufrimos las mujeres".

El acto organizado por Más Madrid en el parque El Paraíso, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, ha transcurrido en formato de coloquio y ha contado con la participación de profesionales de distintos ámbitos.

Junto a García han tomado el atril Maite Zubillaga, matrona; María Carrera, periodista jubilada; María Álvarez, empresaria pionera en la aplicación de la jornada de 32 horas semanales; Zenib Laari, campeona mundial de defensa personal; y Constanza Cisneros, trabajadora doméstica y de cuidados.

También ha intervenido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, quien ha censurado que "no hay una sola mujer ahora mismo con un gran cargo de responsabilidad" de la cual "no se presuponga que detrás hay un auténtico hombre pensando las cosas".

Ha alertado además de que "el auge de la extrema derecha es una respuesta directa al empuje del movimiento feminista", dado que "hay una pequeña parte de la sociedad que se resiste a ese cambio".