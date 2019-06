JxCat pide una "reflexión" tras algunos pactos que son "la antítesis del 1-O"

El líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha instado este lunes a las fuerzas independentistas, incluida ERC, a reflexionar sobre los resultados de la "no unidad" soberanista en la constitución de los ayuntamientos, que ha llevado en algunos casos a pactos que son "la antítesis del 1-O".

En una rueda de prensa en el Parlament, Batet ha defendido que su formación ha "primado" en líneas generales los pactos entre fuerzas independentistas, algo que "desgraciadamente no ha sido así en todos los municipios", ha añadido en una crítica velada a los acuerdos de ERC con PSC y otras formaciones en contra de JxCat.

En este contexto, ha asegurado que "algunas imágenes de pactos" en la constitución de los ayuntamientos del pasado sábado "son la antítesis del 1 de octubre", en referencia al referéndum unilateral que emprendieron juntos JxCat y ERC, entre otros actores independentistas.

Batet ha llamado a las fuerzas soberanistas a "reflexionar" sobre el resultado de "la estrategia de no unidad", que ha llevado al independentismo a no tener más alcaldías y que, de esta manera, "no ha dado los resultados esperables", ha subrayado en un mensaje velado a ERC.

El dirigente ha explicado que JxCat, si bien se ha mantenido como primera fuerza en número de alcaldías -la tercera en votos-, en 28 localidades donde ganó el 26M se ha quedado sin la vara de alcalde por pactos de la oposición, participados por ERC.

En cambio, en siete municipios donde JxCat no quedó primera, sí que ha obrado para la alcaldía recayera en manos de ERC, ha detallado Batet, quien ha dicho que mañana se desplazará a Bélgica junto con concejales y alcaldes de su formación para valorar con el expresidente catalán Carles Puigdemont la estrategia municipal de la legislatura.

Batet ha insistido que JxCat ha "primado" los pactos entre fuerzas independentistas, como es el caso de Lleida o Tarragona, donde han facilitado la investidura de un alcalde de ERC, aunque también ha admitido que ha habido algunos acuerdos con el PSC para gobernar, como ese el caso de Calella (Barcelona).

Pero lo que no han hecho JxCat, ha subrayado, es "dar una alcaldía al PSC para quitársela a ERC".

En este contexto, ha invitado a hacer una "reflexión" a las fuerzas soberanistas, incluida la suya, por no haber logrado más alcaldías, ni siquiera la de Barcelona.

Ante las diversas manifestaciones dentro y fuera de consistorios del pasado sábado, ha admitido que la política municipal es "muy pasional", pero ha censurado los "insultos".