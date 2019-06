ERC, PSC y CUP se unen en Sant Cugat y acaban con 32 años del PDeCAT y de CiU

Los grupos de ERC, el PSC y la CUP han alcanzado este viernes un acuerdo para formar gobierno en Sant Cugat del Vallès y desbancar a Junts per Sant Cugat, lo que pondrá fin a 32 años de gobiernos del PDeCat y antes de Convergència i Unió (CiU).

Junts ganó las elecciones del pasado 26 de mayo en Sant Cugat con 9 concejales, por delante de ERC con 6, el PSC obtuvo 4 y Cs y la CUP lograron 3 cada uno de ellos.

La decisión, que llevará a la alcaldía a la republicana Mireia Ingla, se ha presentado esta tarde en un acto celebrado en el Ateneu de Sant Cugat del Vallès.

Ingla tomará el relevo de Carmela Fortuny, que asumió la alcaldía en junio de 2018 tras la renuncia de la hasta entonces alcaldesa, Mercè Conesa, y que en estas elecciones concurrió bajo las siglas de Junts per Sant Cugat.

Sin embargo, los 9 representantes logrados por Junts no han sido suficientes para lograr la mayoría absoluta, situada en 13 concejales, lo que sí que ha logrado ERC, el PSC, la CUP, que suman 13.

No podemos desaprovechar la oportunidad que nos brindó el 26 de mayo, después de 32 años de gobierno del PDeCAT, ocho mandatos consecutivos, y ahora el Ayuntamiento de Sant Cugat necesita una regeneración democrática, ha señalado Ingla.

Es un tema de salud democrática, hoy ha llegado el momento de que esta salud democrática se lleve a cabo, nunca un gobierno gobierna eternamente, ni CiU, ni PDeCAT, y se trata de gobiernos hegemónicos, ha añadido.

Por su parte, el candidato del PSC a las elecciones municipales, Pere Soler, ha recordado que este viernes la alcaldesa en funciones ha propuesto un pacto de gobierno a ERC, pero no ha hablado de una propuesta que Junts per Sant Cugat hizo al PSC este mismo lunes y que no había transcendido hasta hoy.

Por su parte, Núria Gibert (CUP) ha destacado que, pese a las diferencias ideológicas, se han puesto de acuerdo con un sentido de ciudad y ha destacado: "ERC y CUP somos independentistas y mañana lo seremos, y el PSC no es independentista y mañana no lo será.

El nuevo gobierno será coparticipado en la mayoría de áreas por las tres formaciones que integrarán el nuevo ejecutivo.