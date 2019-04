Sánchez opta a la presidencia con el mismo porcentaje de escaños que no le valieron a Díaz en Andalucía

El escrutinio alcanzado este domingo coloca a Pedro Sánchez como ganador de las elecciones generales de este 28 de abril con 123 escaños, lo que le deja en una posición de ventaja para formar un gobierno previsible con el apoyo tanto de Podemos como de los partidos nacionalistas o de Ciudadanos. Si se aplica el número de escaños alcanzados por los socialistas al total de asientos totales en la Cámara Baja, el resultado es que Sánchez ha conseguido llenar poco alrededor del 30% del espacio ocupable en el Congreso de los Diputados.

En las anteriores primarías del Partido Socialista, Sánchez se alzó como secretario general del partido por delante de Patxi López y de su principal adversaria, la por entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Una presidencia autonómica que la líder socialista perdió en las elecciones regionales de diciembre del año pasado después de que el Partido Popular formara un gobierno de coalición con Ciudadanos, bajo el apoyo de Vox, que entraba en el Parlamento con 12 escaños. A pesar de perder la silla de la presidencia, el PSOE andaluz consiguió 33 escaños del total de 109 que componen el Parlamento autonómico. Un 30,27% de los escaños parlamentarios, similar a la proporción conseguida por Sánchez este domingo 28 de abril en el Congreso de los Diputados.

No obstante, Díaz no pudo revalidar su presidencia regional debido que tanto PP, Ciudadanos y Vox formaban mayoría absoluta, una situación muy distinta de la de este domingo en el Congreso de los Diputados. Una fragmentación del voto provocada por la resistencia de Podemos a nivel nacional, el impulso de los partidos nacionalistas y la irrupción de nuevos partidos regionales ha provocado que Sánchez no tenga una, sino varias opciones encima de la mesa para completar la gesta que no pudo conseguir Susana Díaz, no una, sino por partida doble.