La escisión de la derecha regala el primer triunfo a Sánchez y posibilita un gobierno con Cs

Paradojas de la política, la dispersión del voto de la derecha ha sido el mejor aliado de Pedro Sánchez. Lo que en Andalucía ayudó a desbancar al PSOE tras casi cuatro décadas de hegemonía ininterrumpida, a nivel nacional ha supuesto un suicidio electoral que brinda al líder socialista su primer triunfo tras dos durísimas derrotas en 2015 (90 escaños) y 2016 (85). Pedro Sánchez ha ganado las elecciones del 28-A con el 28,90% de votos y 122 diputados. Un triunfo claro con un Congreso más fragmentado que nunca. La irrupción de Vox, con 24 escaños, y el auge de Ciudadanos, que llega a los 57 y que podría formar gobierno con el PSOE, han llevado al PP a una debacle sin precedentes: sólo 65 diputados y un 16,70%. Pablo Casado debuta con el peor resultado histórico de sus siglas y se convierte en el principal damnificado de una división del espectro conservador que ha reportado sus mayores réditos a su adversario natural. Los socialistas sacan rédito también del debilitamiento de Podemos.

La mejor noticia para Sánchez es que tiene dos vías para mantenerse en Moncloa: la más fácil, con un pacto con Cs. La suma de ambas fuerzas llegaría a los 180 escaños. La otra, sería con el apoyo de Podemos y fuerzas independentistas. El PSOE se convierte en primera fuerza política en 29 de las 52 provincias españolas, cuando que en 2016 sólo obtuvo más votos en Huelva, Sevilla y Jaén. Unos 600 militantes se han congregado a las puertas de la sede socialista con banderas rojas del PSOE, lo que ha obligado a cortar el tráfico en la calle. Al grito de "ista, ista, ista, España es socialista", "No pasarán", "¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro" y "¡presidente! ¡presidente!", los militantes y simpatizantes esperan que Sánchez les dirija unas palabras en el atril instalado en el escenario.

Ciudadanos se convierte en la gran revelación de estos comicios. Los de Rivera se disparan y suman 57 escaños, 25 más que en los últimos comicios. En Cádiz, Madrid, Málaga, Sevilla y Zaragoza superan al PP y se convierten en segunda fuerza. A nivel autonómico, en Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares también han quedado por encima.

La gran duda es si Rivera accederá a pactar con Sánchez después de que toda su campaña se haya basado en la negativa a ceder sus diputados para mantener al PSOE en el poder. En todo caso, parece difícil un acuerdo prematuro teniendo en cuenta que dentro de un mes se vuelven a depositar las urnas en los colegios electorales para la municipales, autonómicas y europeas.

La división de la derecha ha sido nefasta para el PP. Pablo Casado aboca a su partido al peor resultado histórico con sólo 65 escaños. Un resultado devastador que pone en duda el liderazgo del sucesor de Rajoy. Sólo en Ávila, Lugo, Orense y Salamanca los populares se han mantenido como primera fuerza. El silencio en Génova ha sido sepulcral. Todo estaba preparado para una posible celebración, con la fachada cubierta por un cartel gigante de Casado y un enorme balcón sobre el lema "Valor seguro", pero la calle se encontraba vacía y solo algunos viandantes y los periodistas de los medios de comunicación ocupaban la acera. En el partido atribuyen la fuerte caída de escaños a la estrategia realizada por Casado de escorarse hacia la derecha, para combatir a Vox, dejando descubierto el centro, que ha ocupado Ciudadanos. Y ya empiezan a levantarse voces críticas tras esta derrota del PP.

Noche gris también para Podemos. Pablo Iglesias consuma su desgaste y se lleva un fuerte varapalo. Suma junto a Comú Podem 42 escaños, 29 menos que en 2016. Su ruptura con Compromís y En Marea, la pérdida de imagen de Iglesias a cuenta de la compra de su chalé de Galapagar y, sobre todo, su grave crisis interna ha provocado el derrumbe de la formación populista. Ni siquiera la imagen moderada de Iglesias en los debates electorales ha impedido un declive que las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre ya anticiparon. La formación morada pierde el liderazgo en las tres provincias vascas y en Barcelona y Tarragona, que van a parar a fuerzas independentistas.

Vox irrumpe con fuerza en el Congreso pero por debajo de las expectativas creadas en torno a la formación. Los de Abascal logran 2.120.000 votos y 24 escaños, por debajo de las irrupciones de Podemos y Cs en las elecciones de 2015. Vox consigue 5 escaños en Madrid, 2 en Murcia y Valencia y un escaño en Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Baleares, Málaga, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zaragoza. "Compañeros, la resistencia ya está dentro del Congreso y no vamos a parar", ha proclamado Ortega-Smith esta noche, prometiendo dar voz en el Parlamento a "millones" de ciudadanos que hasta ahora estaban silenciados. "No van a poder evitar que estemos en los debates y que oigan nuestras propuestas", ha celebrado. El 'número dos' del partido liderado por Santiago Abascal ha defendido que durante los quince días previos a las elecciones su formación ha sido la que ha puesto sobre la mesa "los grandes debates". Y ha adelantado que seguirá haciéndolo durante toda la legislatura obligando a todos los partidos a "retratarse". "A partir de mañana, nuestros diputados van a ser la única oposición ante las mentiras de lo políticamente correcto", ha garantizado criticando tanto a la "veleta" de Ciudadanos como a la "derechita cobarde" del PP, que "no ha sabido confrontar a la izquierda".

SUBEN LAS FUERZAS INDEPENDENTISTAS

El 28-A también ha sido positivo para las fuerzas independentistas aunque no sean decisivas para la conformación del nuevo Gobierno. ERC se dispara y sube de 9 a 15 representantes en detrimento de JxCat, que retrocede uno. Bildu duplica su presencia y pasa de dos a cuatro escaños, mientras que el PNV sube hasta los seis. Además, Coalición Canaria logra dos escaños e irrumpe en el Congreso el partido regionalista cántabro de Revilla.