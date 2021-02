Illa, Aragonès y Borràs, llamados a disputarse la victoria en un 14-F abocado a los pactos

Este viernes se da por concluida la campaña electoral catalana, no exenta de polémica. Ya sea por las decisiones que se han tomado para facilitar el voto de los ciudadanos en el que permite a los contagiados abandonar sus cuarentenas para acudir a las urnas como por la inestabilidad política de la región.

Desde la inhabilitación de Quim Torra el pasado 28 de septiembre, ha sido Pere Aragonès quien se ha puesto al frente del Govern de forma provisional. El actual gobierno autonómico está prácticamente a punto de abandonar sus poderes y todas las miradas están ya puestas en el próximo domingo con la incertidumbre de qué va a ocurrir en las urnas. Actualmente son tres de los nueve candidatos los que parten como favoritos para presidir la Generalitat, a quienes las encuestas posicionan como posibles ganadores: Salvador Illa del PSC, Pere Aragonès de ERC y Laura Borràs de JxCat.

Las encuestas que contemplan un triple empate

Durante varias semanas se han publicado diversas encuestas pero todas ellas mantienen un triple empate entre el Partido Socialista de Cataluña, que ronda el 22 por ciento de los votos, Junts per Catalunya, entre el 20 y el 21 por ciento y Esquerra Republicana, entorno al 20 por ciento.

Muy por debajo de estas tres formaciones se encuentra Ciudadanos, con algo más del ocho por ciento de los votos; En Comú Podem con el siete por ciento; Vox con el seis por ciento; la CUP con el seis por ciento y el Partido Popular con un cinco ciento. Según las encuestas, cae el PEeCAT con algo más del uno por ciento de los votos.

La candidata a la Generalitat del PDeCAT, Àngels Chacón. EFE/ Marc CarniceMARC CARNICE

Por lo tanto, y viendo los posibles resultados el próximo domingo, la clave de las próximas elecciones autonómicas estará en la participación y movilización de los ciudadanos, que en el caso del coronavirus se añade el plus de dificultad: se prevé que algo menos del 60 por ciento de los catalanes salgan a votar. Una cifra muy alejada a la de los últimos comicios en la comunidad, cuando la participación fue del 75 por ciento.

Los posibles pactos de gobierno tras las elecciones

Durante la campaña catalana han sido muchos vetos los que hemos ido conociendo. Lo cierto es que para muchos de los candidatos lo más importante es sumar: que den los números para poder formar gobierno. Las encuestas dan como favoritos a tres candidatos pero también apuestan por un empate entre ellos, lo que significaría que la formación de un nuevo Govern pasaría por los pactos.

La siguiente pregunta que nos planteamos es: ¿qué pactos puede haber entonces en Cataluña? Pues bien, por un lado cabe la posibilidad de un gobierno de coalición entre ERC y JxCat si existe una mayoría independentista, una de las opciones más viables y con la que saldrían los números. En este punto también podrían sumarse la CUP y el PEeCAT, aunque ni siquiera sería necesario contar con sus apoyos para sacar adelante un nuevo Govern.

Por otro lado se podría barajar un tripartito de izquierdas entre el PSC, ERC y los comunes. No obstante, esta posibilidad parece más complicada después de que todos los partidos independentistas con representación parlamentaria se comprometieran por escrito a no pactar el próximo Govern con el Partido Socialista Catalán, "sea cual sea la correlación de fuerzas". Este escrito lleva las firmas de de JxCat, la CUP, el PEeCAT, Primàries Catalunya y ERC. Por lo tanto, la firma de esta última formación quitaría de la mesa un posible pacto de Esquerra con el PSC. No obstante, no sería la primera vez que las formaciones han roto pactos de este tipo, por lo que tampoco se pueden sacar conclusiones precipitadas sobre un veto definitivo de ERC al PSC.

El candidato del PSC, Salvador Illa. EFE/EPA/PSCPSC HANDOUT

Por lo tanto, al candidato del Partido Socialista, Salvador Illa solo le quedaría una opción viable, partiendo de las circunstancias en las que se ha desarrollado la campaña electoral: pactar con Ciudadanos. Recordamos que no ha sido la primera vez que la formación naranja ha llegado a acuerdos con el PSOE, por lo que se trata de una posibilidad relativamente factible. Sin embargo, tampoco saldrían los números necesarios para poder implantar un gobierno de centro-izquierda en el Govern, ya que ERC y Junts podrían hacer oposición fácilmente y tumbar ese gobierno.

Finalmente cabe una cuarta posibilidad: un tripartito de las fuerzas constitucionalistas que incurren en las elecciones catalanas. Es decir, una coalición entre el PSC, Ciudadanos y el Partido Popular, a los que además podría sumarse Vox. Si bien se trata de una opción válida para combatir de raíz el independentismo en la comunidad, se trata de una opción inviable debido a sus desavenencias.

Y mientras tanto, el virus continúa golpeando Cataluña

Como ya hemos venido diciendo, el próximo domingo tendrán lugar unos comicios en una situación de inestabilidad sanitaria. Si bien es cierto que los datos epidemiológicos han comenzado a dar un respiro, cualquier relajación de las medidas preventivas podría llevarnos a una nueva crisis. En las últimas 24 horas, Cataluña ha registrado 19.983 nuevos positivos y 58 fallecidos, y aunque si bien han bajado el número de ingresos y de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos, las medidas en la comunidad continúan siendo muy duras.

EFE/Toni AlbirToni Albir

En este sentido, resultan sorprendentes los protocolos que se han establecido para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas, ya que se va a permitir que puedan romper la cuarentena domiciliaria todas aquellas personas que sean contacto estrecho de algún caso positivo o incluso si están contagiados. Para ellos se ha habilitado una franja horaria especial, lo que ha provocado que se hayan multiplicado las solicitudes de muchos miembros de las mesas pidiendo ser eximidos. En cualquier caso, lo que está claro es que las próximas elecciones son toda una incógnita, ya sea por los resultados finales, los posibles pactos e incluso por cómo afectarán estas aglomeraciones del desarrollo del virus.