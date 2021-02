Aragonès pide una victoria "histórica" para que no haya alternativas a un Gobierno de ERC

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha llamado este viernes a una victoria "histórica" de los republicanos para que no haya alternativa a un Govern independentista y de izquierdas presidido por ERC.

Lo ha dicho en el mitin de final de campaña en las Cotxeres de Sants de Barcelona ante unas 200 personas --el acto con más asistencia--, en que ha intervenido la plana mayor del partido, como su líder Oriol Junqueras, Marta Rovira, Marta Vilalta y Roger Torrent, y los presos republicanos del 1-O como Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva, además de otros candidatos, dirigentes y cargos de ERC.

Aragonès ha insistido en la posibilidad de que el candidato del PSC, Salvador Illa, aspire a los votos de Vox para ser investido --aunque el socialista lo ha negado-- y ha defendido que la manera de evitarlo es que no sumen: "¿Cómo no podrán hacerlo? Pues que nuestra victoria sea tan rotunda, tan amplia, tan contundente y tan histórica que no haya alternativa y que la única opción sea un Govern republicano de izquierdas e independentista presidido por ERC".

También ha reprochado a Illa que quiera pasar página del proceso independentista, ya que cree que Cataluña todavía tiene que escribir muchas más páginas hasta su independencia: "Aquí, señor Illa, no se ha terminado nada. Aquí todo continúa y este pueblo continuará su lucha por la libertad. No nos detendrán los del 155, no lo hicieron con el golpe de estado del 155, y tampoco lo harán en las urnas este domingo".

El candidato también ha apelado a la movilización el 14 de febrero y ha pedido que ningún voto independentista, de izquierdas, republicano y comprometido con la justicia social se quede en casa, y que se concentre en ERC: "ERC une todos estos valores de la sociedad catalana en una sola papeleta, la de la libertad de Cataluña".

Aragonès ha reivindicado que van a las elecciones del domingo para ganar y lograr un cambio en el liderazgo del proceso independentista desde la izquierda: "Quiero ser presidente de Cataluña porque me comprometo a no descansar ni un solo segundo por la libertad, la dignidad y la justicia de este pueblo. Por Cataluña, vayamos a votar el 14 de febrero".

En videoconferencia desde Ginebra (Suiza), la secretaria general republicana, Marta Rovira, ha sostenido que las elecciones van de que "gane la dictadura del 155 o que gane la esperanza republicana", y ha apelado a los abstencionistas y a los indecisos a ir a votar a ERC para poder liderar el Govern desde la izquierda y el independentismo.