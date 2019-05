El bloque de derechas impide a Sánchez ampliar su poder territorial

La noche más agridulce de Pedro Sánchez en una jornada electoral. Solo un mes después de imponerse con autoridad en las elecciones generales del 28-A, el presidente del gobierno en funciones se preparaba para unos nuevos comicios donde aspiraba a aplastar a Casado y extender su poder territorial. Las encuestas así lo auguraban, fruto de la crisis del PP y la escisión de la derecha. Sin embargo, la que iba a ser su gran noche se convirtió en una velada de muchas decepciones y alegrías que poco o nada amplían su poder.

La mejor noticia para Sánchez llegó en las elecciones europeas. El PSOE ha sido el gran triunfador al obtener 20 de los 54 escaños en liza, seguido del PP, que obtiene 12, en una cita en la que también logran escaño en el Parlamento europeo los líderes de Junts, Carles Puigdemont, y de Ahora Repúblicas, Oriol Junqueras. Ciudadanos se convierte en tercera fuerza, con 7 escaños en la Eurocámara; seguido de Unidas Podemos-IU, que logra 6 representantes, y de Vox, que entra en el Parlamento Europeo con 3 eurodiputados. Así, los socialistas han conseguido pasar de 14 a 20 escaños en el Parlamento Europeo, mientras el PP ha perdido 4, al pasar de los 16 que obtuvo en la anteriores elecciones a los 12 actuales. En la rueda de prensa tras conocer los resultados electorales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez aseguró que el grupo de eurodiputados encabezado por el Ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, será la primera delegación socialdemócrata en la eurocámara. En efecto, el PSOE español se convertirá en el primer partido por número de escaños (20) del Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo, por delante del Partito Democratico italiano (18) y del SPD alemán (15).

Pero la alegría europea apenas tuvo continuidad en las autonómicas y municipales. El PSOE ha logrado ser el partido más votado en todas las autonomías que han celebrado elecciones este domingo salvo en Navarra y en Cantabria, pero no ampliará su poder territorial más allá de La Rioja - donde tendrá que votar con Podemos y en Navarra, donde tendrá que decidir si dar su apoyo a la alianza de PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro o pactar con Geroa Bai y Podemos. El PSOE ganó en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Murcia, pero el acuerdo entre las 'tres derechas' impedirá su gobierno. Los socialistas, eso sí, mantienen y con mayoría absoluta Extremadura y Castilla-La Mancha, así como Islas Baleares y Asturias mediante pactos de izquierda, pero pueden perder Aragón si el PP encabeza un acuerdo de la derecha. La única opción sería un pacto PSOE-Ciudadanos, que será aquí clave para mantener el gobierno en manos socialistas o dárselo al PP. En Cantabria seguirá gobernando el PRC con el PSOE y en Canarias puede formarse un Ejecutivo encabezado por Coalición Canaria con el PP, dejando fuera al PSOE.

CASADO HABLA DE INICIO DE "REMONTADA"

GRAF9050. MADRID, 26/05/2019.- El presidente del Partido Popular Pablo Casado (2d), la candidata al Parlamento Europeo Dolors Monserrat (c), los candidatos del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y al Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida (2i), y el secretario general del PP, Teodoro García Egea (i), celebran los resultados electorales en la sede de los populares, en Madrid. EFE/Javier Lizón.Javier Lizón

La noche pintaba mal para el PP, que ni siquiera había previsto colocar un balcón en Génova para celebrar posibles triunfos. Nadie apostaba por una fiesta que finalmente llegó con el anuncio de que Martínez-Almeida sería alcalde de Madrid y Díaz-Ayuso presidenta de la Comunidad. Casado se verá obligado a extender los acuerdos con Ciudadanos y Vox más allá de Andalucía para mantener Castilla y León y Murcia bajo su dominio y sumar Aragón.

Pero la alegría era visible en el rostro de Casado, que proclamó que el PP "ha vuelto" e inicia la "remontada" para recuperar desde Madrid el Gobierno de La Moncloa, porque aunque algunos les daban ya "por amortizados" aún "queda PP para rato", ha dicho. Y ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que se le va a hacer "muy difícil" esta legislatura porque, a partir de mañana, el PP va a trazar su línea de actuación para recuperar el Gobierno. En un mensaje dirigido a Cs y Vox, ha resaltado tamibén que los españoles han decidido que "hay que unir en torno al único partido de centro-derecha en España, por mucho que algunos intenten cantar al karaoke los grandes éxitos y se disfracen de PP, Partido Popular solo hay uno" y "para muchos años y muchas décadas". "Éste es el nuevo PP, orgulloso de lo que hemos hecho, pero con la ambición de futuro de mejorar lo que haya que mejorar", ha añadido.

LOS AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO PIERDEN SUS BASTIONES

EFE

El revés más duro del 26-A se lo llevó Podemos y los denominados "ayuntamientos del cambio", que han perdido sus principales bastiones: Madrid y Barcelona, pero también A Coruña, Zaragoza, Ferrol y Santiago y solo mantendrán Valencia y Cádiz. Manuela Carmena dirá adiós al Ayuntamiento de Madrid pese a que su formación ha ganado las elecciones con 19 concejales. Muchos ven en este agrio final de la "abuela" de Madrid la sombra de Pablo Iglesias, que tras la huida de Errejón al equipo de Carmena decidió aliarse con Izquierda Unida para pelear por la alcaldía. El resultado son más de 30.000 votos que se han ido a la basura, puesto que no ha obtenido representación. En su intento de ser influyente para forzar a Sánchez a incluir a Podemos en el nuevo gobierno central, Iglesias sólo contará ahora con La Rioja, Asturias y Baleares como único arma posible en sus negociaciones. Es muy posible que el jefe del Ejecutivo en funciones tenga en cuenta el fracaso de Iglesias cuando comiencen las negociaciones, y aproveche para insistir en gobernar en solitario, con apoyos puntuales. El líder de Podemos no está en las mismas condiciones que ayer para pedir ministerios.

Incluso la coalición Unidas Podemos se ha desplomado en las elecciones europeas, donde ha obtenido 1,9 millones de votos y seis escaños, frente a los 11 que Podemos e IU obtuvieron en 2014 por separado. Pablo Iglesias se ha ido del Teatro Goya sin decir una sola palabra sobre los resultados electorales, que se explican además de por la división interna porque en los últimos cuatro años Podemos ha sido un partido centralizado con una implantación territorial muy débil.

Eso explica que el resto de 'ayuntamientos del cambio' también se diluyan. En Barcelona hay un empate entre ERC y Barcelona en Comú a diez ediles, que prácticamente deja a Colau sin opciones para repetir como alcaldesa. Pedro Santisteve, regidor de Zaragoza, no volverá a ocupar ese cargo, ya que Zaragoza en Común logra tres asientos en el Pleno municipal y dos, Podemos-Equo, frente a los nueve que consiguieron en 2015 cuando ambas formaciones se presentaron juntas. Las mareas también pierden sus principales ayuntamientos: Santiago de Compostela, La Coruña o Ferrol. Salvan los muebles de las "ciudades del cambio" José María González, "Kichi", en Cádiz y Joan Ribó en Valencia.

VOX SERÁ RELEVANTE EN MADRID

Emilio Naranjo

Vox, el partido encabezado por Santiago Abascal, que en las elecciones generales logró entrar en el Congreso con 24 escaños y casi 2,7 millones de votos, ha perdido la mitad de su respaldo en apenas un mes, si bien los resultados obtenidos hoy le van a permitir acceder al Parlamento Europeo con tres diputados. En los comicios del pasado 28 de abril, Vox logró 2.677.173 votos, un techo electoral que ha caído en 1.306.767 papeletas en las elecciones europeas celebradas hoy, que le han aportado 1.370.406 sufragios y el 6,21 por ciento de los sufragios en toda España.

Sin embargo, Vox gana peso político al ser crucial para conformar los gobiernos de la ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y gobiernos de Murcia y Aragón Del mismo modo, ha conseguido pasar de los 22 concejales que tenía en unos pocos municipios españoles a acumular 530 representantes en muchos ayuntamientos a los que ha accedido por primera vez, cinco de los cuales por mayoría absoluta. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha destacado que su partido se ha consolidado como una nueva alternativa a la izquierda y ha advertido de que van a hacer valer sus votos y no admitirán "cordones sanitarios" en las comunidades y municipios donde serán determinantes para formar gobiernos. "Que no olvide nadie que Vox va a hacer valer su votos. Esto significa que no vamos a permitir cordones sanitarios de ningún tipo, insultos, estigmas o etiquetas de aquellos que para gobernar van a pactar con nosotros", ha avisado Abascal.

CS NO CUMPLE CON SUS EXPECTATIVAS PERO SERÁ CRUCIAL

Kiko Huesca

Ciudadanos (Cs) no ha cumplido este domingo las expectativas de dar el 'sorpasso' al PP tanto en elecciones europeas, locales y autonómicas, como ocurrió en las últimas generales de hace un mes cuando se quedó a pocas décimas de los populares. Aún así, el partido de Albert Rivera ha continuado su crecimiento electoral y tendrá la llave para decidir el gobierno en ayuntamientos importantes como el de Madrid, además de varias comunidades autónomas como Madrid, Aragón, Murcia y Castilla y León.

El partido de Albert Rivera también ha notado un aumento significativo en el número de concejales, pues ha conseguido 2.789, es decir, 1.263 ediles más que en 2014. Se da la circunstancia que en los anteriores comicios Ciudadanos se presentó en 860 municipios, mientras que este domingo ha concurrido a un total de 2.148. En cuanto a las plazas importantes como en Madrid, el partido de Rivera se impone como tercera fuerza política y sube de 7 a 11 concejales, que facilitaría, junto a Vox, la alcaldía de la capital al PP. En Barcelona, también logra más votos y un concejal más (de 5 a 6) pero se coloca como cuarto partido.

Asimismo, tiene la llave en Zaragoza, ya que con sus seis concejales (dos más que los conseguidos en 2015), puede pactar tanto con el PSOE como con el PP, que necesitaría también a Vox. En Málaga pierde un edil, consiguiendo tan solo dos concejales, pero suficientes para condicionar el gobierno del PP que ha ganado la ciudad con 14 concejales.

En el ámbito autonómico, logra entrar en las 10 comunidades autónomas que han celebrado elecciones este domingo, de tal modo que el partido ya tendrá representación en todas las regiones de España, salvo en Galicia y País Vasco, que en sus últimos comicios, en 2016 no consiguieron parlamentarios. En 2015 no lograron entrar ni en Castilla-La Mancha, ni en Canarias, ni en Navarra. Además aumenta su representación en todos los parlamentos autonómicos, formando parte de la coalición ganadora en Navarra, donde se ha presentado con PP y UPN. Entre las comunidades en donde Ciudadanos puede ser claves para formar gobierno se encuentra Castilla y Léon, Murcia, Comunidad de Madrid y Aragón.