Ana Pastor: "Es muy relevante lo que ocurra a partir de ahora con los escaños de los diputados suspendidos"

La actual vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados y expresidenta de la Cámara baja en la última legislatura, Ana Pastor, asegura en 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE que ella manifestó desde el primer día, desde el pasado martes cuando se constituyeron las cámaras legislativas, Congreso y Senado, que había que suspender a los políticos presos en prisión preventiva y juzgados en el Tribunal Supremo por el 1-O.

"La aplicación del artículo 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento era de aplicación automática y así se ha reconocido, se ha tardado un poco, pero finalmente se me dio la razón de que había que hacerlo inmediatamente", afirma Ana Pastor.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hay varios escenarios posibles, que estos diputados suspendidos renuncien a sus escaños. Si renuncian a sus actas, el total de miembros de la cámara pasaría a 346 lo que supondría que la mayoría absoluta también se reduciría a 174 votos. Con estos nuevos números, Pedro Sánchez no necesitaría los votos de los independentistas. "La suspensión era automática y no había nada que decir, simplemente había que cumplir la ley porque el artículo es clarísimo. En este caso, yo fui la que pedí a los Servicios Jurídicos de la Cámara que nos informen al respecto porque el tema es muy relevante y desde luego, jurídicamente hay que aclararlo. En la próxima reunión de la Mesa tendremos el informe de los servicios porque ha habido alguna manifestación al respecto en relación al Parlamento de Cataluña, pero que no tiene nada que ver su reglamento con el de la Cámara. Y tampoco tiene nada que ver con lo ocurrido en 1989 cuando gobernaba Felipe González" explica la expresidenta del Congreso, Ana Pastor.

"Lo que es relevante es que es esté hablando de mayorías porque efectivamente después de las Elecciones Generales con las celebraciones que se han hecho parecería que había una mayoría para el que pretende ser Presidente del Gobierno, y en este caso, los números tienen que dar y lo que sería bueno para nuestro país es que todos los que defendemos la Constitución fuéramos todos, los 350 diputados" concluye Ana Pastor.