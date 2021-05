Calma chicha en la Bolsa en un día de transición y sin grandes referencias

No ha habido mucha tela que cortar hoy en la Bolsa. Varias plazas europeas no han abierto por la festividad de Pentecostés. La de Fráncfort se encuentras entre ellas, lo que se ha dejado notar en los demás mercados. La actividad negociadora ha sido muy breve y poco importantes los movimientos en los precios. El índice Ibex 35 ha cerrado en 9.205 puntos, con una tímida subida, casi inapreciable, del 0,02 por ciento. Han subido las empresas turísticas y algunas, no todas, de las relacionadas con el ciclo económico, que son las que más se beneficiarán por las menores restricciones y por el aumento de la actividad. El mercado agradece la progresión de las vacunaciones y la inminente puesta en marcha de un certificado o pasaporte europeo de vacunación, que facilitará los movimientos de la población ya inmunizada. Han llamado hoy la atención las acciones de Indra, que han digerido mal el cambio en su presidencia. Hoy han perdido un 4,7 por ciento. Han cerrado a 7,16 euros, cuando a comienzos de mes se pagaba a 8,83 euros por título.