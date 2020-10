La subida del IVA que planea el Gobierno: libros, jardinería y restaurantes

La subida de impuestos está en el punto de mira del Gobierno. Entre aquellos a los que va a afectar la medida, se encuentra el IVA. Ya se detalló la subida al 21% de las bebidas carbonatadas, pero podría haber quedado claro que la mayor carga impositiva también va a hacerse extensible a otros sectores. Son la hostelería, el ocio, la cultura, el transporte y la jardinería.

Lo que planea el Ejecutivo es eliminar de la lista de productos gravados con tipos reducido y superreducido de IVA (10%y 4%) los bienes que no fomentan el consumo de productos de primera necesidad. Se trata de aquellos más relacionados con los hogares de rentas altas, según un informe sobre los beneficios fiscales elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En concreto, hay siete bienes y servicios que no“funcionan de forma eficiente desde el punto de vista distributivo”, ya que un 70% de su beneficio fiscal lo disfrutan las rentas medias y altas: restaurantes, cafeterías y similares, transporte de pasajeros; hostelería; libros y prensa; paquetes turísticos y jardinería. Al Gobierno le interesaría una subida del IVA aplicable a todos ellos (al 21%), ya que se pasaría a recaudar 6.763 millones de euros más al año.

Aun así, desde el Gobierno no quieren que se hable de subida del IVA con respecto a este tema. “Estamos quitando una bonificación o un IVA especialmente reducido para algunos productos, por no considerar que sean productos cuyo consumo tengamos que incentivar, a diferencia de los de primera necesidad”, ha declarado la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante una entrevista en RNE.

Bruselas podría tener constancia de estas intenciones fiscales de la Administración española: en el Programa Presupuestario que España envió a la UE, se habla de “medidas en el ámbito de la imposición indirecta”.

A día de hoy, el IVA superreducido del 4% afecta a productos alimenticios básicos, libros, periódicos y revistas, medicamentos, vehículos y sillas de ruedas (más sus reparaciones), prótesis, órtesis e implantes internos, viviendas nuevas de protección oficial o similares, viviendas para arrendar y algunos servicios de dependencia no exentos.

Por otro lado, el IVA reducido del 10% se aplica a productos alimenticios distintos a los del IVA superreducido y de las bebidas alcohólicas, servicios de gestión de residuos y mantenimiento, medicamentos de uso veterinario y otros distintos a los del IVA superreducido, entrada a centros y espectáculos culturales y deportivos no profesionales, productos de higiene íntima y anticonceptivos no medicinales, servicios de asistencia social no exentos ni gravados al 4%, instrumental sanitario, renovación y reparación de viviendas, viviendas nuevas y arrendamientos con opción de compra salvo las gravadas al 4%, el aprovechamiento por turnos de edificios, la jardinería, las importaciones de arte, antigüedades y similares y la hostelería.